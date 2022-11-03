اختتام اجتماع مديري الطيران المدني بالشرق الأوسط في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت في أبوظبي، اليوم، أعمال الاجتماع السادس لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأول من نوفمبر، حيث شارك فيها العديد من رؤساء ومديري ومسؤولي سلطات وهيئات ومنظمات الطيران المدني والمعنيين بقطاع الطيران في المنطقة. وفي كلمته الختامية توجه رئيس الاجتماع سيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني لدولة الإمارات بالشكر لجميع الوفود المشاركة في أعمال هذا الاجتماع على تعاونهم، وإثرائهم للجلسات عن طريق أوراق العمل والمداخلات القيمة، والتي أدت إلى تحقيق الغاية المنشودة.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيشكل نقطة انطلاق مهمة للعديد من المبادرات والبرامج المستقبلية.