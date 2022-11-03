«الفطيم للسيارات» تُوقع اتفاقية مع «مطارات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة مطارات أبوظبي ومجموعة الفطيم للسيارات، اتفاقية حصرية تُصبح بموجبها «الفطيم لكزس» شريك السيارات الحصري لفعاليات كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران 2022، والذي عرضت خلاله مجموعة الفطيم للسيارات أسطولها من السيارات ومحفظتها الرائدة من الحلول والابتكارات في مجال التنقل.

وبموجب الاتفاقية، تُزود مجموعة الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم، مطار أبوظبي الدولي بأسطول جديد بقيمة 10 ملايين درهم من سيارات لكزس.

واستضافت مجموعة الفطيم للسيارات، على هامش أعمال معرض أبوظبي للطيران، جلسة حوارية لتسليط الضوء على أحدث التطورات في قطاع التنقل الأخضر، حيث تؤدي المجموعة دوراً ريادياً في تلبية الطلب المتزايد من العملاء على حلول التنقل الأخضر.