إنجاز 1417 مبنى في دبي خلال 9 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1417 مبنى، حسب بيانات بلدية دبي ومركز دبي للإحصاء.

واستحوذت الفلل الخاصة على ما نسبته 65.9% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2022، بمجموع 934 فيلا خاصة.

وفي المقابل، بلغت حصة الفلل الاستثمارية 12.8% بمجموع 182 فيلا، فيما استحوذت المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 8.3% من مجموع المباني المنجزة في الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمجموع 118 مبنى.

وبلغت حصة المباني العامة نحو 7.3% بمجموع 103 مبانٍ، مقابل حصة تناهز 5.6% للمباني الصناعية بمجموع 80 مبنى وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.