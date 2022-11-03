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إنجاز 1417 مبنى في دبي خلال 9 أشهر

جانب من دبي (تصوير: أشرف العمرة)
4 نوفمبر 2022 01:04

يوسف العربي (أبوظبي)

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بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1417 مبنى، حسب بيانات بلدية دبي ومركز دبي للإحصاء.
واستحوذت الفلل الخاصة على ما نسبته 65.9% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2022، بمجموع 934 فيلا خاصة.
وفي المقابل، بلغت حصة الفلل الاستثمارية 12.8% بمجموع 182 فيلا، فيما استحوذت المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 8.3% من مجموع المباني المنجزة في الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بمجموع 118 مبنى. 
وبلغت حصة المباني العامة نحو 7.3% بمجموع 103 مبانٍ، مقابل حصة تناهز 5.6% للمباني الصناعية بمجموع 80 مبنى وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.

بلدية دبي
دبي
الإمارات
مركز دبي للإحصاء
المباني المنجزة
المباني المنجزة في دبي
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