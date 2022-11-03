«أدنوك» توقع اتفاقيات مع 25 شركة بـ 35 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اتفاقيات مع 25 شركة تصل قيمتها إلى 35 مليار درهم لتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمنتجات أساسية لدعم التنويع الصناعي والبنية التحتية الصناعية في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك السنوي السادس لشركاء الأعمال» الذي أُقيم ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022). وتؤكد الاتفاقيات عزم الموردين على تصنيع 21 منتجاً في دولة الإمارات، بما يدعم تنفيذ استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي، وسعيها لترسيخ مكانتها ضمن منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ومن الشركات الرائدة التي أبرمت اتفاقيات مع «أدنوك»: «سيمنس»، و«هاليبرتون»، و«سيليروس أف تي»، و«إيمرسون»، و«بروتون أر آند دي»، و«شنايدر إلكتريك».

ومن ضمن تلك المنتجات التي من الممكن تصنيعها محلياً: حاويات الضغط، وضواغط، ومقاييس فحص خطوط الأنابيب، وصمامات متخصصة، ومضخات صناعية، وأنظمة استشعار الغازات والحرائق. ويمكن أن تغطي الاتفاقيات أيضاً استثمارات في الآلات ومعدات الهندسة العكسية ومعدات الاختبار غير المدمرة.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تبرز دولة الإمارات بوصفها مركزاً من أهم مراكز الصناعة والتكنولوجيا في العالم، حيث تمتلك الدولة القطاع الصناعي الأكثر تنافسية في العالم العربي وتحتل المرتبة الـ31 عالمياً على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما ترتكز هذه السمعة العالمية على الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، كما تمثل حملة «اصنع في الإمارات» إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الشاملة، إذ تتضمن 11 قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية لدعم نمو الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات».

من جانبه، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: «تمتلك ‹أدنوك› رؤية واضحة ستمكنها من المساهمة في تحقيق التوسع والازدهار في دولة الإمارات وبناء مستقبل منخفض الانبعاثات، ودعم مسيرة الوطن للسنوات والعقود القادمة، حيث تبلغ القيمة المتوقعة لهذه الاتفاقيات 35 مليار درهم إماراتي وسيتم إعادة توجيه استثمارات ضخمة إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج ‹أدنوك› لتعزيز القيمة المحلية المضافة».

ومن جهته، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا من المستثمرين والموردين لتمكينهم من بناء مرافق صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة المرافق القائمة في الدولة، وندعو القطاع الصناعي المحلي وشركاءنا التجاريين للاستفادة من هذه الفرص».

واستعرضت «أدنوك»، خلال الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 1000 من الموردين والشركاء، خطط الشركة الطموحة للنمو، مؤكدة دعمها المستمر لتطوير قدرات وإمكانات سلسلة التوريد المحلية. ويُعد برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة جزءاً مهماً من تلك الخطط، وذلك من خلال مساهمته في إعادة توجيه 132.5 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، منذ إطلاقه في عام 2018.