إطلاق برنامج «قادة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع والأخير من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، انطلاقة برنامج «قادة المستقبل» الذي يعقد ضمن أجندة مؤتمر «أديبك»، ليسلط الضوء على قادة المستقبل في قطاع الطاقة.

وتضمن برنامج «قادة المستقبل» جلسة حوارية معمقة، بمشاركة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حيث سلّط كلاهما الضوء على بداية رحلتهما المهنية، والتحديات التي واجهتهما والخبرات التي اكتسباها على مدار رحلتهما إلى القمة بقطاع الطاقة، كما قدما مجموعة من النصائح والإرشادات للحضور من قادة المستقبل.

وقال معالي سهيل محمد فرج المزروعي: «يسرني التحدث مع جيل الشباب ورؤية الشغف الكبير الذي يتمتعون به.. احرصوا على العمل الجماعي دوماً، إذ إننا نعمل في دولة الإمارات لتحقيق هدف مُشترك لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم، ولتحقيق هذه الغاية، لا يُمكننا حصر تفكيرنا بالدولة أو المنطقة فحسب، بل ينبغي علينا التفكير بالعالم بأسره». وأضاف: سررنا باجتماع ممثلي مختلف دول العالم هُنا في «أديبك» للتباحث في سبل إيجاد الحلول المبتكرة، حيث أصبحت الحلول التقنية في متناول جيل الشباب في وقتنا الحالي، ما يجعلهم قادرين على الوصول لمصادر معرفية غير محدودة، إذ لا يُمكن للتعلم أن يتوقف ما دمنا على قيد الحياة.

واطلع المشاركون على آراء صناع القرار المتخصصين حول المهارات والخبرات والمعارف الرئيسة التي يحتاج إليها الجيل المقبل من خبراء الطاقة للمضي قدماً في مساعي تحول الطاقة، إلى جانب تلبية مستويات الطلب العالمي على الطاقة، ومواجهة التحديات والمعوقات الماثلة أمام المواهب الشابة المنضمة إلى القوى العاملة، فضلاً عن الدور الذي يُمكن أن تلعبه هذه المواهب لدعم التحول الذي يشهده القطاع.