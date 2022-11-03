«فيرتيغلوب» تُصدر شحنة من سائل عادم الديزل إلى أوروبا

أعلنت اليوم شركة فيرتيغلوب عن إنتاجها سائل عادم الديزل (DEF) من الشركة المصرية للأسمدة (EFC) التابعة لها في مصر، مع تسويق شحنة تجريبية عن طريق شركة أو سي آي في أوروبا.

يُستخدم سائل عادم الديزل، المعروف باسم AdBlue في أوروبا وهو عبارة عن محلول يوريا، في الحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناجمة عن عوادم السيارات الضارة بالبيئة الصادرة من محركات الديزل. تعتبر أوروبا سوقاً رئيسية لوقود عادم الديزل AdBlue، ويأتي الطلب عليه مدعوماً بالقوانين الصارمة للحد من الانبعاثات.

تبلغ قدرة الشركة الإنتاجية لسائل عادم الديزل 0.5 مليون طن في مصانعها بمصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم فرتيل حالياً بإنتاج كميات محدودة لخدمة الطلب المحلي، مع إمكانية تسريع وتيرة القدرة الإنتاجية.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «إن توسيع محفظة مبيعاتنا لكي تشمل سائل عادم الديزل هو شهادة على مرونتنا في الأسواق شديدة التنافسية وتماشياً مع استراتيجيتنا للاستدامة واستراتيجيتنا التجارية الكلية. تعتبر فيرتيغلوب أكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية والأمونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بمكانة جيدة لتعزيز منتجاتها لتشمل سائل عادم الديزل، وهو مُنتج صناعي يشهد معدلات طلب قوية مدعومًا باستخدامه للحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة الناجمة عن محركات الديزل، التي يتم استخدامها يوميًا في كافة أنحاء العالم».