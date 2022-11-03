الهيدروجين الأخضر .. اقتصاد جديد يرسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي

نظمت شركة "إم إم إي سي" مانسمان الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات هندسية متكاملة لقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة حفل استقبال لشركائها الاستراتيجيين المشاركين في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك" بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى الدولة.

ونظمت الشركة جلسة حوارية على هامش الحفل حول الهيدروجين الأخضر وأهميته في ظل الخطة الطموحة لدولة الإمارات بمشاركة سعادة عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي باصليب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العربية، والمهندس أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي لـشركة "إم إم إي سي" مانسمان.

وأكد المشاركون في الجلسة على الدور المحوري الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر في بناء قطاع مستدام مستنداً إلى مصادر نظيفة ومتجددة بما يسهم في تسريع تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول 2050 والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن هذه الصناعة يقدم فرصاً واعدةً لتطوير اقتصاد الهيدروجين، ويفتح الآفاق أمام شراكات محلية وعالمية ترسم مستقبل قطاع الطاقة ويعزز مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في هذا الاقتصاد الجديد.

وأوضح المهندس أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي لـشركة "إم إم إي سي" مانسمان أن الشركة تتبنى استراتيجية طموحة في الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار تقنيات مبتكرة وتصميم وتنفيذ أنظمة متقدمة، تعزز من كفاءة العمليات في قطاع الطاقة محلياً وعالمياً، واختبار التكنولوجيا الجديدة التي تؤثر إيجاباً على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات النفط والغاز وتزيد من إنتاجيتها وتقلل من التكاليف المرتبة عليها.

وأشار المهندس أنس الجعيدي في مداخلته حول الهيدروجين الأخضر أن شركته بدأت في الاستثمار مبكراً في هذا القطاع تماشياً مع استراتيجية الحياد المناخي التي تتبناها دولة الإمارات، وتعمل بالتعاون مع عدد من شركائها على مجموعة من مشاريع الهيدروجين الأخضر، متوقعاً استثمارات مضاعفة في المستقبل القريب بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة ويخفف من آثار الاحتباس الحراري والذي باتت معضلة تؤرق العالم أجمع.وفي نهاية الحفل قام المهندس أنس الجعيدي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للشركة على تعاونهم وجهودهم خلال السنوات الماضية مبدياً أمله في مضاعفة العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الطاقة لتحقيق الأهداف المشتركة.