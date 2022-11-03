الإمارات ضمن أول 5 دول في تبني تقنية «بلوك تشين»

حسام عبدالنبي (دبي) تصنف دولة الإمارات ضمن أول 5 دول في مستوى العالم في اعتماد تقنية الـ «بلوك تشين»، حسب إروين دوكتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رمزك» الذي أكد أن مرحلة الابتكار المقبلة ستنطلق من الإمارات التي تعتبر واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تبنى التقنيات الثورية خاصة تقنية «بلوك تشين».

توقع دوكتر، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن تصل قيمة قطاع ترميز الأصول بتقنية البلوك تشين إلى 24 تريليون دولار مع حلول عام 2027. وقال إنه على الرغم من أهمية الابتكارات عبر تقنية البلوك تشين إلا أن نسبة تزيد على 90% من الجمهور ما زالت تخشى تبني تقنية البلوك تشين الجديدة والإمكانيات والفرص التي تتيحها، مؤكداً أن الوصول إلى الاعتماد واسع النطاق سيسهل فهم هذه التقنيات بالإضافة إلى توفير مستوى الأمان المطلوب.

ترميز الأصول الرقمية

وأوضح دوكتر، أنه بعد أن بات مفهوم ترميز الأصول الرقمية أساساً في خارطة طريق التكنولوجيا في دولة الإمارات، ابتكرت مجموعة رمزك، منصة زنيك بلوك تشين التي تهدف إلى تطبيق نظاماً بيئياً آمناً ولا مركزياً وشفافاً لعملائها لإدارة أصولهم الرقمية.

وأشار إلى أن «زنيك» تساهم بربط عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لتوفير حلول سهول لعملائها بالتجارة المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. ولفت إلى أن الشركة طورت مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي من شأنها إحداث ثورة في منظومة تقنية البلوك تشين ومنها تطبيق زنيك، بطاقة خصم زينك، عملة زنيك الرقمية، هوية زنيك الرقمية، زنيك هاب، زينك سمارت تشين، وميزة المراسلة على تطبيق زنيك.

وأعلن دوكتر، أن مجموعة «رمزك» توفر منصة زنيك بلوك تشين المتطورة، والتي تعتبر نظام إدارة الأصول الرقمية من الجيل التالي، في حين أن تطبيق زينك يعتبر متجراً شاملاً لإدارة الأصول الرقمية (يمكن تحمليه على iOS و Android)، والذي يتضمن ZENIQ messenger الأول في العالم القائم على تقنية البلوك تشين، والذي يمكن المستخدمين من التواصل مع بعضهم البعض وإجراء وتبادل المعاملات المختلفة بينهم. وأضاف أنه تم دمج «تطبيق زنيك» بالكامل مع «زنيك هاب» وهو جهاز فريد من نوعه لتخزين الأصول الرقمية والتحكم فيها وإدارتها ضمن مستوى عال من الأمان، حيث يتم تقديم جميع المعاملات والإشعارات من المحفظة الرقمية للعميل من خلالها، كما تم ربط التطبيق الإلكتروني ببطاقة خصم وكذا زنيك سمارت تشين، وهي تقنية بلوك تشين مبتكرة، سريعة وسهلة الاستخدام، وتوفر ما يصل إلى 10000 معاملة في الثانية مع توفير تكاليف تحويل منخفضة للغاية، كاشفاً أن «زنيك» توفر بورصة لا مركزية تدعى «زنيك سواب».

نموذج عالمي

ومن جهته، قال سليمان الرفاعي، الشريك المؤسس في مجموعة «رمزك»: إن حكومة الإمارات أثبتت أنها كانت دائماً من السباقين في دعم الشركات التي ترغب في بناء تقنيات بلوك تشين مبتكرة، حتى إن الدولة باتت تشكل نموذجاً عالمياً في دعم المؤسسات المتخصصة في تطوير تقنيات البلوك تشين، وذلك عبر توفير البنية التحتية الملائمة والمنظومة اللازمة التي تلبي متطلبات هذا القطاع، منوهاً بأنه تم إطلاق شركة «رمزك» في «منطقة 2071» الإبداعية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث تمثل منطقة 2071 تجسيداً لطموح دبي وسعيها لتكون أفضل مدينة في العالم في مجال الابتكار.

وذكر الرفاعي، أن منصة «زنيك» توفر للمستخدمين طريقة سهلة للوصول إلى أصولهم الرقمية، وتوفر خاصية المراسلة اللامركزية بالكامل من أجل حماية البيانات الشخصية، كما يحمي «زنيك باس» نموذج «اعرف عميلك» من خلال رمز غير قابل للاستبدال، مؤكداً أن الشركة ستنظم منتدى «سمارت تشين» في 13 نوفمبر الجاري، والذي سيتضمن العديد من المتحدثين ومناقشات جماعية وفرص للتواصل حول مستقبل الأصول الرقمية والبلوك تشين.

