203 % نمو صافي أرباح «فيرتيغلوب» خلال 9 أشهر

سجلت شركة «فيرتيغلوب»، صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 292 مليون دولار بزيادة 84%على أساس سنوي، في حين ارتفعت نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 122% لتبلغ 2 مليار دولار، وبلغ صافي الربح المعدل للفترة نفسها إلى 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 203% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة 52% نمواً في إيراداتها للربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 1.32 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 64% لتصل إلى 606 ملايين دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وارتفعت التدفقات النقدية الحرة للشركة من 56 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 189 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها 237% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 3.97 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% على أساس سنوي.

ويدعم الوضع النقدي القوي فرص النمو المستقبلية للشركة وتمكين توزيعات أرباح جذابة. أعلنت الشركة عن توجيهات الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 لا تقل عن 700 مليون دولار، أو 0.31 درهم للسهم الواحد على أن يتم دفعها في أبريل 2023، مدعومة بمستويات الطلب ومركز الشركة التنافسي المتميز على منحنى التكلفة العالمي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يسرنا تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعةً بارتفاع أسعار اليوريا والأمونيا، ومدعومة بتوازنات الأسواق المحكمة والتي عوضت انخفاض المبيعات الموسمي خلال الربع الثالث. لدينا سجل طلبات قوي تزامنا مع ارتفاع الطلب في أسواق الاستيراد الرئيسية، مما يمنحنا رؤية جيدة للربع الرابع من هذا العام خلال النصف الأول من عام 2023. ويدعم هذا الطلب القوي والمركز التنافسي للشركة على منحنى التكلفة العالمي والتدفقات النقدية الحرة رؤيتنا المستقبلية الجذابة لتوزيعات الأرباح، ونتوقع توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 لا تقل عن 700 مليون دولار، ليبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بأكمله 1.45 مليار دولار على الأقل، بما في ذلك توزيعات الأرباح البالغة 750 مليون دولار عن النصف الأول لعام 2022، التي تم دفعها للمساهمين في أكتوبر 2022.

وأضاف الحوشي:«تعتزم شركة «فيرتيغلوب» مواصلة التركيز على التميز التشغيلي، مستفيدةً من منصتنا العالمية التنافسية، ومن سلاسل التوريد العالمية على أكمل وجه، بالشراكة مع «أو سي آي» وذلك لتحقيق أعلى الأسعار لبيع منتجاتنا. تعمل الشركة على المساهمة في الحد من المخاوف العامة المتعلقة بالأمن الغذائي، بفضل مكانتها كمُنتِج رائد وأكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لمنتجات الأسمدة النيتروجينية الأساسية. وأود أن أشكر فريق «فيرتيغلوب» على جهودهم المتواصلة لتقديم هذا الأداء القوي وتركيزهم على السلامة. ونتطلع لتحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا في عام 2023».

وتظل التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية لشركة «فيرتيغلوب» مدعومة بانخفاض كميات المنتجات المعروضة في السوق واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً، مما يساعد على تحفيز استخدام الأسمدة النيتروجينية. وتواصل الشركة دراسة مشاريع الأمونيا منخفضة الكربون التابعة لها، مما يتضمن إنشاء مصنع تجريبي في مصر لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا الخضراء. وتعمل «فيرتيغلوب» على مواصلة تنفيذ استراتيجية الهيدروجين من خلال مشاريع للتوسع بتكاليف أقل من تكاليفها الاستثمارية عالمياً، والاستفادة من فرص الطلب الناشئ على الأمونيا منخفضة الكربون كحل لإزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي 90% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية.

