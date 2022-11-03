هيئة الأوراق المالية والسلع تحتفي بيوم العلم

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في احتفالات الدولة بيوم العلم، وقام محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على منصة العلم المقامة أمام مقر الهيئة بدبي بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الهيئة. وألقى محمد الحضري كلمة بهذه المناسبة أمام الحضور- نيابة عن د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة- قال فيها: «يمثل الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، فالعلم يروي حكاية وطن وشعب، ويجسد رمزاً للهوية الوطنية في أبهى صورها.. وعنواناً لمعاني الإباء والشموخ والعزة. وفي هذا اليوم المجيد من تاريخنا نَستحضِرُ أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى تراب الوطن الغالي والولاء لقيادته الحكيمة». وأضاف: «نستلهم في هذا اليوم العزيز على قلوبنا تضحيات جنودنا البواسل الذين زادوا عن حياض الوطن وقدموا أرواحهم فداءً لترابه الطاهر لتبقى راية الإمارات شامخةً أبية، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مضاعفة الجهد والعمل الدؤوب المخلص ليواصل وطننا الغالي ريادته، ويتبوأ دائماً وأبداً مكانته اللائقة في صدارة الأمم، وتظل إماراتنا منارة للتعايش والتسامح العالمي». وشهد موظفو فرع الهيئة بأبوظبي مراسم الاحتفال ورفع العلم افتراضياً من خلال البث المباشر عبر تقنيات الاتصال المرئي، كما تزينت مقار الهيئة ومكاتب الموظفين بأعلام الإمارات تقديراً لما يرمز إليه العلم من قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة. تم على هامش الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي عن العلم على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التقاط الصورة تذكارية جماعية تحت سارية العلم، فضلاً عن تقديم مجموعة من الأطباق والمشروبات التي تعبر عن التراث الإماراتي.