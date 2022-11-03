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«أبوظبي التجاري» يحتفل بيوم العلم

مسؤولو «أبوظبي التجاري» خلال الاحتفال
3 نوفمبر 2022 15:57

 ضمن أجواء احتفالية وفعاليات تعكس مدى الانتماء الوطني والوحدة التي تجمع أبناء الإمارات العربية المتحدة تحت راية واحدة، احتفل بنك أبوظبي التجاري بمناسبة «يوم العلم»، وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، بحضور عدد من الموظفين ومجموعة مختارة من المتدربين الجامعيين الإماراتيين الذين انضموا إلى البنك حديثاً. وقال علاء عريقات: «في يوم العلم تتجلى مظاهر الولاء والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، وتتجدد قيم المواطنة وإثراء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة. كما تجسّد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذه الأرض المعطاءة، فهي ترسّخ صورة الإمارات كمنارة للتعايش والتسامح، كما تقدم نموذجاً للتلاحم بين أبناء الوطن».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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