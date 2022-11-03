وزارة المالية تحتفل بيوم العلم

احتفلت وزارة المالية بيوم العَلَم الإماراتي، وسط أجواء احتفالية وطنية تعكس حب الوطن، وتتجلى فيها مشاعر الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة. وقامت وزارة المالية برفع عَلَم الإمارات على سارية الوزارة في مقريها بأبوظبي ودبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً على صوت معزوفة السلام الوطني. وشارك في مراسم احتفالية يوم العلم كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الوزارة. ورفع معالي محمد بن هادي الحسيني علم الدولة في مقر الوزارة بدبي، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاحتفال بالعلم كرمز للوحدة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية، وبما يعكس قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة، وتعزيز الانتماء بين أفراد شعب دولة الإمارات العربية المتحدة. كما رفع يونس حاجي الخوري برفع علم الدولة في مقر الوزارة بأبوظبي. وهنأ معالي وزير دولة للشؤون المالية موظفي الوزارة بيوم العلم حيث قال معاليه في كلمته بهذه المناسبة: «مشاركتكم اليوم في يوم العلم هي تعبير صادق عن الولاء للوطن والتمسك بقيم ومكتسبات الاتحاد، مرتكزين على نهج راسخ أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وهي وقفة فخر بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يجمعنا هدف واحد وهو رفعة دولتنا وإعلاء بنيان الوطن».