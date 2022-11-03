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مريم السويدي: يوم العلم رمز للهوية الوطنية

مريم السويدي
3 نوفمبر 2022 15:07

 قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات؛ فالعلم يروي حكاية وطن وشعب، وهو رمز للهوية الوطنية وعنوان لمعاني الإباء والشموخ والعزة ..وفي هذا اليوم المجيد من تاريخنا نَستحضِرُ أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى تراب الوطن الغالي والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضافت السويدي ــ بمناسبة يوم العلم ــ: "حين يرفع أبناء الوطن علم الإمارات عالياً خفاقاً شامخاً على كافة مؤسسات الدولة وأبنيتها ترتفع هاماتنا عالياً، وتعم مشاعر الوحدة والسلام أرجاء الوطن، وتغمر أبناء الوطن فرحة الاحتفاء بوحدة إمارات التسامح وعزتها.. ويتَرَنَّم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ترنيمة حب للوطن وأنشودة وفاء وولاء لقيادتنا ولحن خلود بلادنا.

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وقالت: "نستذكر في هذه اللحظات الأيادي البيضاء لباني الدار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" الذي وحّد القلوب قبل العقول".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
هيئة الأوراق المالية والسلع
مريم السويدي
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