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الإمارات العالمية للألمنيوم تحتفل بيوم العلم

مسؤولو وموظفو الإمارات للألمنيوم خلال الاحتفال
3 نوفمبر 2022 15:04

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بيوم العلم الإماراتي وذلك برفع العلم في كلا موقعيها في الطويلة وجبل علي.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نقف اليوم أمام علم دولتنا لنؤكد ولاءنا وإخلاصنا للمبادئ والقيم الإماراتية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. نجتمع بفخر واعتزاز للاحتفاء بإنجازات دولتنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ونجدد العهد للعمل بكل عزم وإصرار لتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071».

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وشارك في هذه المناسبة الوطنية اللجنة التنفيذية وجميع الموظفين المتواجدين في الموقع تأكيداً على ولائهم لرمز وحدة الدولة وقوتها وعزتها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
الإمارات العالمية للألمنيوم
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