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الذهب يكسب في المعاملات الفورية
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
3 نوفمبر 2022 10:35
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% أو ما يعادل 3.02 دولار لتصل إلى 1637.95 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:28 صباحاً بتوقيت الإمارات".
فيما خسرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ما نسبته 0.6% تعادل 10 دولارات لتصل إلى 1639.95 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.34% إلى 19.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.13% إلى 938.05 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1864.28 دولار.
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