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رد ماسك على منتقدي الدفع مقابل العلامة الزرقاء!

إيلون ماسك
3 نوفمبر 2022 09:34

ردّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الانتقادات حول توجهه لفرض اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات على أصحاب الحسابات الموثقة التي تحمل العلامة الزرقاء، بنشر صورة على "تويتر" تظهر شخصا مبتسما وهو يدفع 8 دولارات لقاء مشروب من "ستاربكس" يستهلكه في أقل من 30 دقيقة، وصورة أخرى لوجه متجهّم ويبكي لدفع المبلغ نفسه لقاء اشتراك يستمر 30 يوماً  مقابل علامة التوثيق الزرقاء في "تويتر".

وعلق ماسك، اليوم الخميس، في تغريدة جديدة على امتعاض مستخدمي  تويتر من دفع 8 دولارات للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.

وقبلها، نشر الملياردير الأميركي تغريدة وصف فيها "تويتر" بأنه المكان الأكثر إثارة للاهتمام على الإنترنت، مضيفا بالقول: "ولهذا أنتم تقرأون هذه التغريدة الآن".

وقبلها غرّد بالقول: "أنت تدفع من أجل ما تأخذه".


وكان ماسك أعلن، الثلاثاء، أن الشركة ستفرض رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات.

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المصدر: وكالات
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