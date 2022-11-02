45.5 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية بقيمة 45.5 مليار درهم جديدة أمس، لتتجاوز3.1 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وسط موجة من الارتفاع مدعومة بسيولة عالية تدفقت للسوقين وبلغت قيمتها 2.45 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن السوقين.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب جديدة بقيمة 42 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.528 تريليون درهم مسجلة مستوى تاريخي جديد، وذلك بدعم من الارتفاع القياسي في عدد من الأسهم القيادية.

وخيمت موجة من النشاط على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمها الإعلان عن عمليات استحواذ جديدة، واستمرار عمليات إدراج شركات جديدة، إضافة إلى النتائج المالية المفصح عنها للشركات المدرجة عن نتائج أعمالها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي جاء معظمها أعلى من التوقعات.

وشهدت التداولات ارتفاعاً كبيراً، أيضاً، في مستويات السيولة التي تدفقت للسوق وبلغت 2.11 مليار درهم خلال الجلسة، تم تداولها من خلال ما يقارب 22 ألف صفقة تم إبرامها أمس.

وتركزت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة وعدد من الشركات التابعة لها، حيث بلغت قيمة التداول على أسهم ملتيبلاي نحو 450 مليون درهم، والذي ارتفع إلى 4.60 درهم، كما بلغت قيمة التداول علي أسهم العالمية القابضة نحو 338 مليون درهم وأغلق السهم عند مستوى 400 درهم للسهم، تلاها شركة طاقة من حيث قيمة التداول بقيمة تداولات بلغت 309 ملايين درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 4 دراهم.

وجاءت التداولات على سهم ألفا ظبي بقيمة 121 مليون درهم، التي أغلق سهمها على سعر 25.200 درهم، وموانئ أبوظبي بقيمة 100 مليون درهم، وأغلق سهمها عند سعر 6.16 درهم.

وبشكل عام ارتفع المؤشر العام للسوق «نافاداكس 15» بنسبة 0.118% ليغلق عند مستوى 10400 نقطة تقريباً.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 3.5 مليار درهم جديدة لتصل إلى 575 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند 3350 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.66% وبلغت قيمة التداول بالسوق نحو 346 مليون درهم خلال جلسة الأمس، تم تنفيذها من خلال 6500 صفقة تقريباً.