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الاقتصادي

«ألفا ظبي القابضة» تستحوذ على 25% من «جوردون تكنولوجيز»

«ألفا ظبي القابضة» تستحوذ على 25% من «جوردون تكنولوجيز»
3 نوفمبر 2022 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن استحواذها على حصة 25% من شركة جوردون تكنولوجيز، المزود الرائد لتقنية القياس أثناء الحفر (MWD) في قطاع النفط والغاز مقابل 602 مليون درهم إماراتي. 
وتعليقاً على الصفقة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تعكس هذه الصفقة التزامنا الراسخ بإضفاء المزيد من القيمة إلى محفظتنا وتعزيزها من خلال توسيع قاعدة استثماراتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما نعتبره أمراً أساسياً في استراتيجية نمو ألفا ظبي. نواصل سعينا الدؤوب إلى الاستثمار في أحدث التقنيات، ومن خلال الشراكة مع شركات رائدة في السوق مثل جوردون تكنولوجيز، نهدف إلى تسريع مسيرة نمونا في هذا المجال بينما نستكمل توسيع محفظة الطاقة لدينا وتنويعها عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية». 
ومن جانبه، قال تيري فريث، الرئيس التنفيذي لشركة جوردون تكنولوجيز: «شهدت الشركة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتمتلك سجلاً حافلاً في تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».

أبوظبي
الإمارات
شركة ألفا ظبي القابضة
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