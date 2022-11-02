«شباب أديبك» يوسع أجندته لتشمل 6 مناطق

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى برنامج «شباب أديبك»، المبادرة الشبابية السنوية التي تنعقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، بمرور عشر سنوات على انطلاقته مع أجندة حافلة يواصل من خلالها تمكين وإلهام قادة المستقبل في قطاع الطاقة، موسعا أجندته لتشمل 6 مناطق.

ويستقبل البرنامج الذي يُقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وبدعم من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، هذا العام نحو 800 طالب من 25 مدرسة بالشراكة مع جامعة أبوظبي.

واحتفالاً بمرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج، زار معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، جناح «أدنوك» المشارك في معرض أديبك 2022 وتحاور مع مجموعة من الشباب المشاركين في البرنامج، وأهميته في تمكين قادة المستقبل بقطاع الطاقة.

تحفيز التفكير الإبداعي

قال المهندس عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك»: «تولي (أدنوك) اهتماماً كبيراً لمساعي تعليم وتطوير شباب الدولة، لا سيما أنّهم يُشكّلون أهم ثرواتنا والعنصر الأبرز للنجاح في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات». وأضاف الكندي: «ساهم جناح (أدنوك) المُشارك في فعاليات شباب أديبك 2022 الطلبة بتعزيز التعلُّم وتحفيز التفكير الإبداعي، فضلاً عن تعريفهم على أحدث التقنيات والوظائف المستقبلية في قطاع الطاقة، ويسرنا الترحيب بجميع الطلبة في جناح الشركة».

ويشهد برنامج «شباب أديبك 2022» التجريبي والتعليمي الترفيهي أجندة موسعة تشمل ست مناطق مختلفة، تستضيف كُلّاً منها سلسلة من ورش العمل العملية المخصصة للطلاب، والتي تضمنت منطقة الطاقة التي تستضيفها «أدنوك»، ومنطقة الهندسة برعاية «أوبتيو»، ومنطقة الأمن السيبراني برعاية «أرديكو»، ومنطقة الذكاء الاصطناعي برعاية شركة شينهوا للنفط، ومنطقة التكنولوجيا والابتكار بالشراكة مع جامعة أبوظبي، ومنطقة الذكرى السنوية العاشرة لبرنامج «شباب أديبك».

مهارات القيادة

إلى جانب ذلك، تشهد أجندة البرنامج فعالية «حوارات شباب أديبك»، والتي تعد منصة تجمع الجيل المُقبل من المتخصصين في قطاع الطاقة بمُختلف الجهات العاملة في القطاع، وتهدف إلى تزويد قادة القطاع بفرصة التواصل مع شباب اليوم والتفاعل معهم وإلهامهم. وتشمل المواضيع التي تتطرق إليها الحوارات مجالات الأمن السيبراني ومهارات القيادة، وفن المحادثة والتواصل والهندسة والتقنيات والتحول الرقمي وغيرها الكثير. ونظّم البرنامج رحلات ميدانية للطلبة المشاركين في البرنامج، وذلك في إطار مساعيه لتعريف الشباب بطبيعة الوظائف المتوافرة في قطاع الطاقة. وزار الطلبة مواقع متنوعة في القطاع، شملت إحدى شركات خدمات حقول النفط، ومركزاً تدريبياً، ومركزاً للابتكار، ومنشأة لورش العمل، كما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في تصنيع المنتجات.

الطريق إلى «كوب 28»

يتيح جناح «أدنوك» لتحوّل الطاقة والطريق إلى «كوب 28» المُشارك في فعالية «شباب أديبك» للطلبة الفرصة للتعرّف على برامج «أدنوك» الموجهة للشباب واستكشاف السبل المثلى للمساهمة في مواجهة عدد من أكثر التحديات المستقبلية إلحاحاً من خلال تنمية مهاراتهم. كما يحظى الطلاب المشاركون بفرصة استكشاف مناطق المعرض التفاعلية الأربع بما في ذلك منطقة تحوّل الطاقة، ومنطقة الاستدامة، ومنطقة الطريق إلى مؤتمر «كوب 28» في دولة الإمارات، ومنطقة «شارِك»، والتي حفزت الطلبة على التفكير بدورهم في بناء مستقبل مستدام للمجتمع والدولة والكوكب ككل.