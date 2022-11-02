تدشين «بوابة بروج» في ميناء خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بروج بي ال سي «بروج» وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، تدشين بوابة بروج العالمية في ميناء خليفة. سيتم امتلاك وإدارة المنشأة الجديدة من قبل شركة أدنوك للإمداد والخدمات لتسهيل عمليات تصدير حلول بروج من البوليمرات التي «صنعت في الإمارات»، إلى الأسواق العالمية.

تتركز عمليات بوابة بروج العالمية في مستودع ضخم يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وتلعب هذه المنشأة دوراً حيوياً في تمكين «بروج» من تحسين كفاءاتها التشغيلية من خلال مركزية وتكاملية عملياتها اللوجستية. يعتبر المستودع الجديد جزءاً من الاتفاقية الموقعة بين «بروج» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، والتي تمتد لـ 25 عاماً وتشمل عمليات النقل والمناولة كافة لمنتجات «بروج» في ميناء خليفة وتجهيزها للتصدير.

قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«بروج»: «تواصل (بروج) عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تعزز من مكانتنا كشركة رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة. ويعتبر تدشين (بوابة بروج العالمية) إنجازاً مهماً وعلامة فارقة في مسيرتنا التنموية؛ لأنه يمكننا من تعزيز سلاسل الإمداد العالمية لدينا ومواصلة الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول (بروج) المبتكرة. ستساهم هذه المنشآت ذات المقاييس العالمية في تعزيز كفاءاتنا التشغيلية وقدراتنا التنافسية من حيث التكلفة».

يسهم المستودع الجديد، الذي تعادل مساحته الإجمالية مساحة أكثر من 40 ملعباً لكرة القدم، في تمكين بروج من تخزين 180000 طن من البولي أوليفينات يومياً، وبإنتاجية سنوية تبلغ 2.5 مليون طن.

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «توفر شركة أدنوك للإمداد والخدمات مجموعة من الخدمات المتكاملة لعملائنا، مما يعزز مكانتنا كمنصة لوجستية لمجموعة أدنوك تعمل بكفاءة وفاعلية. لقد حققت أدنوك للإمداد والخدمات بدعم من شركة بروج، سجلاً حافلاً في توفير جميع الخدمات المتعاقد عليها. لقد قمنا باستثمارات كبيرة لتطوير بوابة بروج العالمية والتي ستغطي جميع متطلبات بروج اللوجستية الرئيسية من مواقع الإنتاج إلى خدمات سفن النقل إلى المراكز اللوجستية في الموانئ».