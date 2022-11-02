أبوظبي ودبي ضمن أكثر المدن تحسناً في شفافية الأسواق العقارية

دبي (الاتحاد)

دخلت مدينة دبي، فئة الأسواق الأكثر شفافية للمرة الأولى هذا العام، بحسب أحدث مؤشر للشفافية ضمن قطاع العقارات العالمي الذي تصدره شركة «جيه إل إل»، والذي أشار إلى أن مدينتي دبي وأبوظبي ضمن أقوى المدن التي أحرزت تحسناً في العالم على هذا الصعيد.

وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي «تشجع أسواق العقارات الأكثر شفافية على ابتكار مستويات عالية من الاستثمار، لذلك تعد بعض المدن ذات الشفافية العقارية العالية، وجهات مفضلة للمستثمرين العقاريين». ولفت إلى أن دبي تعد مثالاً بارزاً على هذه الظاهرة.

من جانبه، قال جيريمي كيلي، مدير أبحاث المدن لدى شركة «جيه إل إل»: «ترتبط الشفافية العقارية بشكل وثيق مع الاستدامة، ويعد مطلب خفض نسب انبعاث الكربون في مدننا أمراً ملحاً للغاية، واستناداً إلى خبرتنا العالمية، سنحرص على المساهمة بشكل فعال في المجالات التي تشمل مناقشة لوائح البناء، والشهادات، وصولاً إلى إعادة تأهيل المباني، والمباني الذكية».

وأضاف: «يسلط المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية الضوء على معايير جديدة للاستدامة مثل الحياد الكربوني، والكشف عن مخاطر تغير المناخ، والكفاءة، وتتبع الانبعاثات التي تقدم درجة عالية من الشفافية».