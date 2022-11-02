«جلف كابيتال» تبيع حصتها في «شيف ميدل إيست»

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت شركة «جلف كابيتال»، المتخصصة في قطاع إدارة الأصول البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، أمس، نجاحها في تنظيم مزاد عالمي لبيع كامل حصتها في شركة «شيف ميدل إيست»، الشركة الإماراتية المتخصصة في توزيع المأكولات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبدت 20 شركة عالمية اهتمامها بعملية البيع التنافسية التي جذبت العديد من المزايدين الاستراتيجيين من المنطقة ومن حول العالم، حيث تقدمت 4 شركات من أوروبا وأميركا والإمارات والخليج بعروض لشراء الشركة، ولتنتهي المزايدة بصفقة تخارج نفذتها شركة «جلف كابيتال»، وقدرت قيمتها بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك إلى شركة «ذا شيف ويرهاوس» المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توزيع المأكولات في عموم أميركا الشمالية والتي تقدمت بأعلى سعر للشراء.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»

إن الصفقة تظهر اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين في العالم بالاستثمار في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، في ظل فرص النمو الاقتصادي المتاحة.

وأوضح الصلح، أن «جلف كابيتال» نجحت في فترة تملكها لشركة «شيف ميدل إيست» في زيادة إيراداتها بنسبة تجاوزت 150%، وتنمية مدخولها التشغيلي بمعدل 91%، كما وسعت «شيف ميدل إيست» نشاطاتها على الصعيد الإقليمي.