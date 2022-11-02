الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«جلف كابيتال» تبيع حصتها في «شيف ميدل إيست»

«شيف ميدل إيست» نجحت في زيادة إيراداتها (من المصدر)
3 نوفمبر 2022 01:15

حسام عبدالنبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء

أعلنت شركة «جلف كابيتال»، المتخصصة في قطاع إدارة الأصول البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، أمس، نجاحها في تنظيم مزاد عالمي لبيع كامل حصتها في شركة «شيف ميدل إيست»، الشركة الإماراتية المتخصصة في توزيع المأكولات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبدت 20 شركة عالمية اهتمامها بعملية البيع التنافسية التي جذبت العديد من المزايدين الاستراتيجيين من المنطقة ومن حول العالم، حيث تقدمت 4 شركات من أوروبا وأميركا والإمارات والخليج بعروض لشراء الشركة، ولتنتهي المزايدة بصفقة تخارج نفذتها شركة «جلف كابيتال»، وقدرت قيمتها بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك إلى شركة «ذا شيف ويرهاوس» المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توزيع المأكولات في عموم أميركا الشمالية والتي تقدمت بأعلى سعر للشراء.
وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» 
إن الصفقة تظهر اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين في العالم بالاستثمار في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، في ظل فرص النمو الاقتصادي المتاحة. 
وأوضح الصلح، أن «جلف كابيتال» نجحت في فترة تملكها لشركة «شيف ميدل إيست» في زيادة إيراداتها بنسبة تجاوزت 150%، وتنمية مدخولها التشغيلي بمعدل 91%، كما وسعت «شيف ميدل إيست» نشاطاتها على الصعيد الإقليمي.

جلف كابيتال
الإمارات
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©