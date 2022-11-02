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الإمارات تتصدر مبيعات المجوهرات الذهبية أوسطياً

الإمارات تتصدر مبيعات المجوهرات الذهبية أوسطياً
3 نوفمبر 2022 01:15

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط في حجم مبيعات المجوهرات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2022، تليها المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، إيران، والكويت بالترتيب، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، نما حجم مبيعات الذهب في الدولة بنسبة 46.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 43.2 طن، مقابل 29.4 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

المجوهرات الذهبية 
واستأثرت المجوهرات بحصة بلغت 84.3% من مجمل حجم مبيعات الذهب في الدولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بعد أن بلغت 36.4 طن مقابل 23.8 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل بذلك نسبة نمو بلغت نسبتها نحو 53%.
وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك نحو 15.7% من إجمالي مبيعات الذهب في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بحجم مبيعات بلغ 6.8 طن، مقابل 5.6 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.4%.

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نمو مطرد
وفصلياً، نما حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31.6% ليصل إلى 13.3 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 10.1 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستحوذت المجوهرات على حصة بلغت نسبتها 80.4% من مجمل المبيعات خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى 10.7 طن مقابل 8.2 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021 بنمو سنوي بلغت نسبته 30%.
وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك 19.6% إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين لتصل إلى 2.6 طن، مقابل 1.9 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021، لتسجل نسبة نمو سنوي بلغت نسبته 40%.

البنوك المركزية
وعالمياً، كشف أحدث تقرير من مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب سجل ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام بلغ 1.181 طناً، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن معدل الطلب القوي دفع إجمالي الطلب من بداية العام إلى مستويات فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد 19، مرجعاً ذلك إلى زيادة معدل الطلب على الذهب من المستهلكين والبنوك المركزية، على الرغم من وجود تراجعٍ ملحوظ في الطلب على الاستثمارات.
وقالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، في تعليقها على التقرير: «على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الهشة، فقد عكس الطلب هذا العام مكانة الذهب كأصل ملاذ آمن، كما يظهر تفوقه على معظم فئات الأصول في عام 2022».

المجوهرات
الإمارات
مجلس الذهب العالمي
مبيعات المجوهرات
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