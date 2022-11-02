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«المركزي» يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس

«المركزي» يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس
2 نوفمبر 2022 22:56

أبوظبي (الاتحاد)


 قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس - من 3.15% إلى 3.90%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

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ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 2 نوفمبر 2022.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. 

مصرف الإمارات المركزي
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