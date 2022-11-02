طلاب جامعة نيويورك أبوظبي يفوزون بتحدي «أدنوك - بلومبرج»

فاز فريق جامعة نيويورك أبوظبي المكون من خمسة طلاب بالنسخة الثانية من تحدي أدنوك - بلومبرج للبحوث الاقتصادية، الذي أُقيم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2022، في إطار مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية.

ويعدُّ التحدي المسابقة الجامعية الوحيدة في البحوث الاقتصادية التي تقام في دولة الإمارات باستخدام منصات «بلومبرج تيرمنال»، وقد شارك فيه طلبة جامعة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، من خلال محاكاة خبراء اقتصاد عالميين. وجرت المنافسة فيما بينهم عبر إعداد أوراق بحثية باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية، وأدوات البحث التي توفرها منصات «بلومبرج تيرمنال».

كما عملت الفرق على تحليل تأثير أزمة الطاقة الأوروبية على الدول المنتجة للنفط، لاسيما دولة الإمارات. ووقع اختيار لجنة التحكيم، التي ضمت خبراء من «بلومبرج» و«أدنوك»، على الورقة البحثية الفائزة بناءً على عددٍ من المعايير، وفي مقدمتها تقديم تحليل مقنع وسليم.

ضم فريق جامعة نيويورك أبوظبي الفائز في صفوفه كلاً من: تيمور حسن، نهال منور جمال، إيثان شو، يو يونغ بارك، وجانكا زابو. وتهدف مبادرة أدنوك - بلومبرج التعليمية، التي تحظى بدعم وزارة التربية والتعليم، إلى رفد القوى العاملة الإماراتية المستقبلية بالخبرات اللازمة في أسواق رأس المال، والأوراق المالية، وفئات الأصول، بدءاً من مواضيع الدخل الثابت والأسهم، وصولاً إلى العملات الأجنبية والسلع والمشتقات. كما تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمهارات الطلاب المالية لدفع عجلة الاقتصاد في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق جامعة نيويورك أبوظبي، الذي ضم خمسة طلاب، تُوج العام الماضي بتحدي أدنوك - بلومبرج للبحوث الاقتصادية في معرض «أديبك 2021».