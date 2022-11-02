الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

طلاب جامعة نيويورك أبوظبي يفوزون بتحدي «أدنوك - بلومبرج»

صورة جماعية لفريق جامعة نيويورك أبوظبي الفائز بتحدي «أدنوك - بلومبرج»
2 نوفمبر 2022 22:30

فاز فريق جامعة نيويورك أبوظبي المكون من خمسة طلاب بالنسخة الثانية من تحدي أدنوك - بلومبرج للبحوث الاقتصادية، الذي أُقيم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2022، في إطار مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية.

ويعدُّ التحدي المسابقة الجامعية الوحيدة في البحوث الاقتصادية التي تقام في دولة الإمارات باستخدام منصات «بلومبرج تيرمنال»، وقد شارك فيه طلبة جامعة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، من خلال محاكاة خبراء اقتصاد عالميين. وجرت المنافسة فيما بينهم عبر إعداد أوراق بحثية باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية، وأدوات البحث التي توفرها منصات «بلومبرج تيرمنال».

كما عملت الفرق على تحليل تأثير أزمة الطاقة الأوروبية على الدول المنتجة للنفط، لاسيما دولة الإمارات. ووقع اختيار لجنة التحكيم، التي ضمت خبراء من «بلومبرج» و«أدنوك»، على الورقة البحثية الفائزة بناءً على عددٍ من المعايير، وفي مقدمتها تقديم تحليل مقنع وسليم.

أخبار ذات صلة
100 متسابق في «ترايثلون وأكواثلون» جامعة نيويورك أبوظبي
«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع وفد هولندي التعاون في مجال الهيدروجين

ضم فريق جامعة نيويورك أبوظبي الفائز في صفوفه كلاً من: تيمور حسن، نهال منور جمال، إيثان شو، يو يونغ بارك، وجانكا زابو. وتهدف مبادرة أدنوك - بلومبرج التعليمية، التي تحظى بدعم وزارة التربية والتعليم، إلى رفد القوى العاملة الإماراتية المستقبلية بالخبرات اللازمة في أسواق رأس المال، والأوراق المالية، وفئات الأصول، بدءاً من مواضيع الدخل الثابت والأسهم، وصولاً إلى العملات الأجنبية والسلع والمشتقات. كما تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمهارات الطلاب المالية لدفع عجلة الاقتصاد في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق جامعة نيويورك أبوظبي، الذي ضم خمسة طلاب، تُوج العام الماضي بتحدي أدنوك - بلومبرج للبحوث الاقتصادية في معرض «أديبك 2021».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أديبك 2022
جامعة نيويورك أبوظبي
أدنوك
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©