«نكستكيم» الإيطالية تفتتح مصنعاً لمعالجة «البرليمرات» في أبوظبي

افتتحت شركة نكستكيم التابعة لـ«مارين تكنيمونت» الإيطالية مصنعاً لمعالجة البوليمرات ومخلفات المصانع البلاستيكية في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، حيث يهدف المصنع لمعالجة مجموعة واسعة من منتجات البوليمر ونفايات المصانع، ونفايات ما بعد التصنيع والاستهلاك، وكذلك البوليمرات المعاد تدويرها.

وقالت الشركة، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أدبيك 2022» التي تنشط بالإمارات، من خلال تعاونها مع مجموعة الإنماء العربية، إن المصنع سيكون قادراً على تحسين وتطوير البوليمرات منخفضة الجودة، مثل المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ومخلفات المصانع، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى منتجات ذات جودة عالية ومناسبة لتطبيقات صناعية محددة، مما يمثل مساهمة فعالة في التنمية من الاقتصاد الدائري.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مارين تكنيمونت الإيطالية، فابريزيو دي أما تو: «من خلال تحويل البوليمرات منخفضة الجودة إلى منتجات ذات قيمة أعلى، وفي الوقت نفسه إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، نقوم بتصنيع طريقة مبتكرة وفعالة تدعم الاقتصاد الدائري بشكل قوي في الإمارات، ويسعدنا الاستمرار في المساهمة بدعم الإمارات في تحقيق رؤيتها في تحول الطاقة إنتاج المزيد من الطاقة بانبعاثات كربونية أقل».

وأشار إلى أن المصنع يستفيد من المحطة المياه العميقة القريبة من ميناء خليفة بشكل يومي لاستيراد وتصدير المنتجات، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 180 ألف طن سنوياً من البوليمرات في السنوات القليلة المقبلة حيث يمكن استخدام هذه البوليمرات لصنع منتجات للمنزل وأثاث الحدائق، والأنابيب، والتعبئة، والعديد من التطبيقات الأخرى.