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الاقتصادي

«الصناعة» تستعرض مع الشركات الألمانية فرص الاستثمار في الإمارات

مشاركون في اللقاء
2 نوفمبر 2022 21:51

 استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، اجتماع طاولة مستديرة في أبوظبي، بمشاركة الشركات الصناعية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها. وخلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم، التقى عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كبار قادة الأعمال حيث قدم عرضاً توضيحياً حول مزايا الاستثمار الصناعي الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، والممكنات والمحفزات الكبيرة التي تقدمها الدولة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة «اصنع في الإمارات». كما قدم ممثلون عن «مكتب أبوظبي للاستثمار»، وأدنوك ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي و«تعزيز»عروضاً توضيحية قبل بدء النقاشات العامة بين المشاركين. وناقش المشاركون في الاجتماع مستقبل سلاسل التوريد بعد الجائحة، وسلط عمر السويدي الضوء على حملة «اصنع في الإمارات»، التي تمثل دعوة مفتوحة للصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات. وضم الاجتماع ممثلين عن شركات عدة، بما في ذلك انتاريس داتا سيستيمز وباسف الشرق الأوسط للكيماويات وبيكهوف لحلول النقل وإيلميس للتقنيات والأنظمة الحرارية والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وشركة «هيلا» الشرق الأوسط وكي. إس. بي. الشرق الأوسط وشركة «ليندا» وشركة ليسيغا الألمانية وشركة «باول» للمركبات المتخصصة وشركة «بلوجر» للصناعات وشركة «بولار» للتبريد وشركة «براوفيست» وشركة «بروبوس» لأنظمة السيطرة والسلامة وشركة «آر. إم. جي» لتكنولوجيا القياس و«سيمينز» للطاقة وشركة «توف سود ميدل ايست» وشركة «في لاين كروب» أوروبا وشركة «فيتزنمان».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أديبك 2022
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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