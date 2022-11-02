15 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في 2022

رشا طبيلة وشيخة الشامسي (أبوظبي)

كشف المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي عن استقبال مطارات أبوظبي نحو 11 مليون مسافر منذ بداية العام، متوقعاً أن يصل إجمالي المسافرين عبر تلك المطارات 15 مليون مسافر بنهاية العام.

وقال الظاهري في تصريحات صحفية أمس، على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران الذي انطلق في مطار البطين للطيران الخاص، «وصلنا لغاية الآن إلى 85% من مستويات ما قبل الجائحة وذلك بالعام 2019».

وأشار إلى أنه تم تسجيل نمو ملحوظ في عدد المسافرين العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وحول معرض أبوظبي للطيران، قال الظاهري: «يسجل المعرض نجاحاً كبيراً من خلال المشاركين وعدد الزوار، حيث استقبل نحو 5 آلاف زائر اليوم الأول».

وأضاف: «من المتوقع أن يستقبل المعرض خلال 3 أيام أكثر من 18 ألف زائر، حيث شهد المعرض زيارة العديد من المسؤولين وكبار الشخصيات».

وفيما يتعلق بالاتفاقية التي تم توقيعها بين مطارات أبوظبي وشركة «نكست 50» أمس خلال المعرض، حول أحدث التقنيات التي ستتيح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي استخدام بصمة الوجه كجواز السفر، أكد الظاهري أهمية هذه الاتفاقية والتقنيات الجديدة التي تسرع من رحلة المسافر من بدايتها حتى الوصول للطائرة.

وشدد على أهمية هذه الشراكة والتي تتيح السفر الذكي بشكل كامل من غير أي مستندات، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة، أولها ستكون مراحل تجريبية واختبارات للمشروع، على أن يتم تطبيق النظام المتكامل للمشروع في المطار الجديد.

ومن خلال الاتفاقية، تستعد مطارات أبوظبي لتدشين أحدث التقنيات التي ستُتيح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي استخدام بصمة الوجه كجواز السفر بالاعتماد على تقنية المقاييس الحيوية لإتمام كافة الإجراءات بسهولة ويسر، منذ لحظة وصولهم للمطار وحتى صعودهم للطائرة، والتقنية في مبنى مطار أبوظبي الدولي الحالي، وسيتم تفعيلها مستقبلاً في مبنى المطار الجديد أيضاً.

وحول آخر التطورات والنمو في مطار البطين للطيران الخاص الذي يحتضن معرض أبوظبي للطيران، قال مطر راشد بن جبر السويدي نائب أول الرئيس لعمليات مباني المسافرين بالمطارات الأخرى - مطارات أبوظبي: «تم تنفيذ عملية بناء وإعادة تأهيل المدرج في المطار في شهر يوليو الماضي، حيث استمرت عمليات التطوير لمدة 90 يوماً وتم إغلاق المطار أثناء التطوير».

وأضاف: «شهدت حركة الطائرات والمسافرين نمواً خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع الطلب على استخدام شركات الطيران الخاص والطائرات الخاصة، فيما يستمر النمو للعام الجاري».

وفيما يتعلق باستمرار عمليات التطوير، قال السويدي: «نعمل حالياً على إعادة تسوير المطار بالكامل من خلال تركيب جدار على طول 8 كيلو مترات مربعة، حيث من المتوقع أن يتم إنجازه نهاية العام الجاري».