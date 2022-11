"الإمارات العالمية للألمنيوم" تنضم إلى تحالف "فيرست موفرز"

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم- أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم- إلى تحالف "First Movers" بهدف دعم التقنيات النظيفة الناشئة في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.يهدف تحالف "First Movers" إلى دعم الطلب على المنتجات منخفضة الكربون وتسريع القدرة التنافسية التجارية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل قطاع صناعة الألمنيوم والطيران والكيماويات والخرسانة والشحن والصلب والشاحنات.

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة إماراتية تنضم إلى تحالف "First Movers" ، والذي يضم حالياً أكثر من 50 شركة كبرى من جميع أنحاء العالم ، ويقود هذا التحالف المنتدى الاقتصادي العالمي ومكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

تسبب القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ، ويسعى التحالف إلى استخدام قوة الطلب إلى تسريع تطوير التقنيات الجديدة اللازمة لإزالة الكربون وتوسيع نطاقها في هذه القطاعات .

وبالانضمام إلى تحالف "First Movers" ، تلتزم الشركات على مدار هذا العقد بشراء نسبة من متطلباتها من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها من المنتجات منخفضة الكربون ، وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحديد الموردين في هذه القطاعات الذين لديهم القدرة على تقديم ابتكارات لخفض الانبعاثات، والبحث عن مشاريع تعاونية لتحقيق هذا الهدف ، حيث تستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كميات كبيرة من المواد الكيميائية وعمليات الشحن والشاحنات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الانضمام إلى هذه المبادرة يأتي تأكيداً على التزامنا بالاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وعزمنا نحو تحقيق صفرية الانبعاثات في جميع عملياتنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا ، كما نأمل بأن هذه الخطوة ستعد بمثابة رسالة للموردين في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بأننا سنستخدم قدرتنا الشرائية لتعزيز إزالة الكربون.

وأضاف يعد انضمامنا إلى التحالف أمراً مهماً كوننا المورد العالمي الرئيسي للألمنيوم، وهي أحد الصناعات التي يصعب فيها تخفيف نسبة الكربون . وسيساهم التزام الأعضاء الآخرين في "First Movers"بالعتماد على معدننا منخفض الكربون، مما سيعزز من أعمالنا نحو هذه الخطوة .

ومن جانبها أكدت نانسي جيليس، رئيسة تحالف First Movers في المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحالف "First Movers" كأول شركة من دولة الإمارات، الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 ، مشيرة إلى حرص التحالف على دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاع الألمنيوم.