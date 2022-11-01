عمار النعيمي يفتتح شركة غاز عجمان

عجمان (وام)

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، شركة غاز عجمان بمنطقة الجرف الصناعية.

تُعد الشركة بمثابة المصنع الأول والأحدث من نوعه في إمارة عجمان والذي يغطي جميع احتياجاتها اليومية الحالية من الغاز المسال، وهو قادر على استيعاب أي زيادة مستقبلية في معدلات الاستهلاك، وتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 400 ألف كيلوجرام يومياً.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وعدد من مديري الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وكبار المسؤولين.

أعلى المعايير والمواصفات

أقيم مبنى «شركة غاز عجمان» على مساحة نحو 50 ألف متر مربع وبلغت تكلفة إنشائه نحو 70 مليون درهم، وتم إنجازه في عام ونصف العام، ويعد بمثابة مجمع صناعي تجاري متكامل ومتفرد لأنشطة تعبئة وتوزيع الغاز الطبيعي المسال وفق أعلى المعايير والمواصفات المهنية والهندسية المعتمدة في هذا المجال، ويستهدف في المقام الأول تقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين في إمارة عجمان، وفق أرقى المعايير ومواصفات الجودة والأمان، إضافة إلى السعر التنافسي. وقال أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة شركة غاز عجمان، إن المشروع يحقق جملة من الفوائد العامة تتمثل في تقديم منتج يحوز على أعلى معايير الجودة معتمد من قبل أفضل المختبرات المتخصصة في هذا المجال، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية كافة والتي تضمن سلامة وصحة المستهلكين، وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان من خلال النوعية الجديدة من أسطوانات الغاز الفريدة على مستوى المنطقة والمزودة بخصائص أمان حديثة، تضمن سلامة وأمان مستخدميها.

الالتزام بالأوزان القياسية المعتمدة

فضلاً عن الالتزام بالأوزان القياسية المعتمدة لمختلف أسطوانات الغاز دون نقص، كونها تعبأ آلياً من دون تدخل أي عنصر بشري في عملية التعبئة وباستخدام أحدث تقنيات التعبئة الإلكترونية، بما يحقق رضا المستهلكين.

كما يتيح للجهات المختصة في الإمارة مراقبة سعر تداول أسطوانات الغاز المسال ومدى الالتزام به وفق تقييمات عادلة منصفة توازن بين تكلفة الإنتاج، ومصالح المستهلكين.

وأوضح الغملاسي أن المصنع يضم فريقاً متميزاً من الكوادر البشرية المدربة التي تم اختيارها من بين أفضل الكفاءات المتخصصة وأكثرها دراية وتدريباً وخبرة في مجال أنشطة الغاز المسال، بما يضمن للمنتج أعلى معايير الجودة والأمان.

مجمع صناعي متكامل

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعد بمثابة مجمع صناعي حضاري متكامل يقع خارج الكتلة السكنية لإمارة عجمان، ما يسهم في تقليل الازدحام والاختناقات المرورية داخل المدينة، وبما يحافظ على جودة البيئة والسلامة والأمان.