نمو الطلب على الطيران الخاص والاستثمار بالسفر الذكي

رشا طبيلة وشيخة الشامسي (أبوظبي)

أكد مشاركون في معرض أبوظبي للطيران الذي انطلق، أمس، في مطار البطين للطيران الخاص، تسجيل نموٍ ملحوظٍ في الطلب على قطاع الطيران الخاص في أبوظبي خلال العام الجاري والأساطيل، مقارنة بالعام الماضي، في وقت أشاروا فيه إلى التركيز في خططهم التوسعية على التحول الرقمي والسفر الذكي، من خلال الاستثمار الذكاء الاصطناعي.

وقال هؤلاء، في تصريحات صحفية أمس على هامش المعرض، الذي يشهد مشاركة 300 شركة عارضة والمتوقع أن يستقطب نحو 20 ألف زائر: إن قطاع الطيران الخاص في الإمارات شهد نمواً في الطلب خلال السنوات القليلة، رغم جائحة «كورونا»، حيث تركز الطلب آنذاك على الطيران الخاص.

وافتتح المعرض نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، والمهندس جمال الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ويستمر المعرض حتى 3 من نوفمبر الجاري.

أكد محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت أن «خططنا التوسعية الحالية وزيادة أسطولنا من الطائرات، يؤكدان النمو في الطلب، حيث نسجل العام الجاري إشغالاً كاملاً للطائرات بشكل يومي».

وقال في تصريحات صحفية «خلال جائحة (كورونا)، ورغم القيود على السفر، ارتفع الطلب على قطاع الطيران الخاص، حيث شهدنا تشغيلاً لرحلاتنا خلال (الجائحة) في عامي 2020 و2021، ويستمر الطلب في النمو للعام الجاري».

وفي السياق ذاته، قالت جانين تومز مديرة تنفيذية للشرق الأوسط في شركة «جاما للطيران»: «سجلنا نمواً بالطلب بنسبة 15% العام الجاري مقارنة بعام 2021، في حين سجلنا نمواً بنحو 30% عام 2021 مقارنة بعام 2019». وأكدت أن سوق الطيران الخاص في الإمارات تضاعف خلال العام الجاري وخلال فترة «الجائحة»، مقارنة مع الفترة قبل «الجائحة» بسبب ارتفاع عدد القادمين للإمارات، وتخفيف قيود السفر والإجراءات التي قامت بها الدولة.

نظام سفر ذكي جديد بمطارات أبوظبي

قال إبراهيم المناعي الرئيس التنفيذي لشركة «نكست 50»: «يشهد قطاع الطيران في أبوظبي تطوراً ونمواً كبيراً في الفترة الأخيرة مع دخول لاعبين جدد من شركات طيران جديدة، مثل (ويز إير أبوظبي) و(العربية أبوظبي)، ونمو الطلب على الطيران الخاص بشكل خاص، الأمر الذي يجذب اهتمام الشركات والمستثمرين».

وأضاف أن النمو في قطاع الطيران الخاص يعزز من نمو قطاع الطيران، حيث لعبت شركات الطيران الخاص دوراً كبيراً خلال «الجائحة» وبعدها، ولغاية اليوم تشهد نمواً بعد ازدياد اهتمام المسافرين بشركات الطيران الخاص.

وحول أعمال الشركة وخططها، قال المناعي: «إن الشركة الإماراتية (نكست 50) هي مشروع مشترك مملوكة من قبل (القابضة) و(G42)، تأسست في عام 2013، وبدأنا العمليات في عام 2021، حيث نركز حالياً على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، حيث يُعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات المهمة، ولدينا فريق مختص في قطاع الطيران بمختلف المجالات من عمليات وغيرها».

وقال: «أطلقنا مشروعاً مشتركاً مع مطارات أبوظبي متعلقاً بالسفر الذكي، حيث نطور حالياً في تجربة السفر للمسافرين عبر مطارات أبوظبي، والهدف الاستغناء عن أي أوراق ومستندات خلال رحلتهم، والاعتماد على بصمة الوجه بدلاً منها».

وقال: «سيتم إطلاق المرحلة التجريبية من نظام السفر الذكي في مطارات أبوظبي الشهر الحالي، والذي يتضمن تقنية بصمة الوجه».

وأشار إلى أن هذا المشروع الجديد يتم من خلال تسجيل المسافر في الأنظمة والتطبيقات التي نطورها بالشراكة مع المطار لتسجيل بياناته ومعلومات السفر ليصل المسافر للمطار ولا يحتاج لإبراز أي مستند، فقط بصمة الوجه المسجلة في التطبيق الذي يتعرف على بصمة الوجه، ومن خلالها يتم استخدام معلومات السفر والوجهة».

وأضاف: «يتم حالياً تطوير النظام في المرحلة الأولى استعداداً لإطلاق المرحلة التجريبية منه الشهر الجاري، والهدف منه إيجاد تجربة سفر سلسة ومرنة للمسافرين، وفي الوقت نفسه ضمان أن يعمل النظام والتطبيق بطريقة دقيقة».

12 طائرة إجمالي أسطول «رويال جت»

كشف محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت، عن زيادة أسطول الشركة من خلال إضافة طائرتين من نوع «بوينج 737»، ليصبح إجمالي الأسطول 12 طائرة.

وأضاف، في لقاء صحفي أمس: «نملك أكبر أسطول من طائرات (بوينج بيزنس جت) في العالم، ويضم 12 طائرة».

وحول الطائرتين اللتين تمت إضافتهما للأسطول مؤخراً، أوضح أحمد أن أول طائرة دخلت الخدمة من نحو شهرين والتي تستوعب 19 راكباً، بينما سيتم تشغيل الطائرة الثانية اليوم».

ومن ناحية أخرى، قال: «إلى جانب امتلاكنا الطائرات، ندير اليوم 5 طائرات تابعة لملاك، من بينها طائرات من طرازات بوينج 787 و(جلف ستريم)».

وأضاف «نحن في طور توقيع عقد مع شركة إيرباص لشراء 3 طائرات من طراز (إيرباص 320)، حيث من المتوقع أن تدخل الخدمة في الربع الثاني من عام 2024 ليرتفع أسطول الشركة إلى 15 طائرة في غضون سنتين».

وأكد أن خططنا التوسعية وزيادة عدد الطائرات يؤكدان النمو في الطلب، حيث نسجل العام الجاري إشغالاً كاملاً للطائرات بشكل يومي.

وقال محمد حسين أحمد: «خلال جائحة (كورونا)، رغم القيود على السفر، ارتفع الطلب على قطاع الطيران الخاص، حيث شهدنا تشغيلاً لرحلاتنا خلال (الجائحة) في عامي 2020 و2021 من خلال نقل المسؤولين والأغذية وغيرها».

وأشار إلى أنه «مع ارتفاع الطلب العام الجاري بشكل كبير، نقوم أحياناً باستئجار طائرات من السوق تماشياً مع ارتفاع الطلب».

وفيما يتعلق بالوجهات الرئيسية، قال نسيّر رحلاتنا إلى جميع دول العالم، حيث تُعد أوروبا والشرق الأوسط أسواقاً رئيسية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وحول خطط الشركة للتوطين، قال «لدينا خطة تطويرية كبيرة لاستقطاب الكوادر والوطنية، حيث نطمح لرفع نسبة التوطين في الشركة».

وأوضح: «تم تعيين 4 مواطنين طيارين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسنزيد العدد للفترة المقبلة، إضافة إلى أنه يوجد أكثر من 5 مواطنين في خدمة العملاء، فضلاً عن استقطاب المواطنين في مجال إدارة الطيران».

وحول خطط الشركة التوسعية في التحول الرقمي والسفر الذكي، قال: «الشركة تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي والأتمتة وإقامة قاعدة بيانات خاصة بالمشتريات، بالشراكة مع شركات طيران أخرى لتحسين الأداء، والتحسين من كفاءة الإنفاق».