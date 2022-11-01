2.5 مليار درهم أرباح صافية لمجموعة e& خلال الربع الثالث



أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة e& خلال الربع الثالث من العام الجاري أرباحا صافية موحدة بقيمة 2.5 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2021 بنمو 1.9 %.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري 13 مليار درهم، وتجاوز الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 6.7 مليار درهم.

وبلغ العائد لكل سهم 0.29 درهم بارتفاع 1.9 %. وتجاوز إجمالي عدد مشتركي المجموعة 162 مليونا بزيادة 4.0 %.



وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 5.5 % كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي بنسبة 6.9%.

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لمجموعة e& خلال الربع الثالث من العام الجاري 13 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.5 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.9٪، ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 5.5 في المائة، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.7 مليار درهم، وارتفعت بنسبة 6.9٪ وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52٪.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي مجموعة e& إلى 162 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

الآفاق المستقبلية:

تمكنت مجموعة e&، بفضل آدائها القوي، من تحقيق تقدم ملحوظ لخططها الطموحة لاسيما من حيث رحلتها نحو التحول إلى تكتل عالمي للتكنولوجيا والاستثمار. كما أسهم إنشاء ركائز أعمال قوية للمجموعة في تحقيق مرونتها التنظيمية، وسمح بإقامة شراكات إستراتيجية هامة في مسيرتها، حيث تواصل المجموعة العمل على استكشاف وتنويع محافظ أعمالها المحلية والدولية.



قال المهندس حاتم دويدار،الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "يعكس أداء e& الفعال خلال الربع الثالث من العام الحالي، التزام المجموعة الراسخ بتقديم المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة العملاء والمساهمين وكافة فئات المجتمعات التي تخدمها، ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل المجموعة تركيز جهودها على اعتماد نماذج أعمال جديدة ومرنة تدفع عجلة النمو من خلال الابتكار وخلق عروض قيمة جديدة".مضيفاً "ونظراً لاستنادنا على أسس قوية في بناء e&، فإننا قادرون على قيادة التغيير المطلوب لتحقيق تطلعاتنا في النمو والريادة، من خلال تأكيد التزامنا بتعزيز جودة حلولنا المبتكرة القادرة عل تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية وتجاوز توقعاتهم في مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي نراه في مشهد الأعمال. كما سنواصل جهودنا في استكشاف واقتناص فرص النمو الجديدة، والعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية القوية التي من شأنها دعم إمكانات التحول الرقمي الشامل لعملائنا والمجتمعات التي نتواجد فيها.

واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة تصريحه بالقول:"نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على رؤيتها الملهمة، ودعمها المستمر لقطاع الاتصالات في الدولة، وبالشكل الذي يمكننا في e& من تعزيز دورنا في تمكين المجتمعات رقمياً. كما أود أن أشكر عملائنا ومساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم المتجددة بنا، وموظفينا على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل من أجل تحقيق هدفنا في جعل المستحيل ممكنا. إننا على ثقة بقدرتنا الفائقة على قيادة رحلتنا نحو التحول الرقمي بنجاح."

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.