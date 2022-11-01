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الاقتصادي

الإمارات تطلق استراتيجية الهيدروجين مطلع 2023

توجه نحو الهيدروجين لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة
1 نوفمبر 2022 20:13


أبوظبي (وام)

كشف شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول عن إنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية الإمارات للهيدروجين متضمنة 10 محاور مختلفة استعداداً لإطلاقها مطلع العام المقبل2023.

وقال العلماء، على هامش معرض ومؤتمر «أديبك»، إن الاستراتيجية تشكل خريطة طريق واضحة تتضمن عدة محاور وتشمل «التعاون الدولي والتمويل والبحث والتطوير والهيدروجين في الصناعة» بما يعزز ريادة الإمارات على مستوى العالم في مجال إنتاج الهيدروجين.

وأضاف أن الإمارات تستهدف الاستحواذ على 25% من الأسواق الرئيسة للهيدروجين والتي تضم الهند وكوريا واليابان وألمانيا في ظل الموقع الاستراتيجي للإمارات كحلقة وصل بين الشرق والغرب ما يمكن الدولة للعب دور رئيس في هذا المجال.

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وأشار وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول إلى أن الإمارات تمتلك موارد طبيعية منها الغاز الطبيعي الذي يستخدم في إنتاج الهيدروجين الأزرق إضافة إلى الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاحتفال مؤخراً بشحن أول شحنة من الأمونيا إلى ألمانيا.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشاريع ضخمة بتكلفة إنتاج تعد من الأقل على مستوى العالم فضلاً عن محطات الطاقة النووية السلمية التي قد تسهم في إنتاج «الهيدروجين الوردي».

وتابع: «إن الإمارات تمتلك 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من الهيدروجين بحلول عام 2050 بين 14 و22 مليون طن سنوياً فيما من المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمي نحو 250 مليون طن سنوياً».

وقال إن الإمارات لديها استراتيجية واضحة للطاقة مبنية على مزيج متنوع من الطاقة الأحفورية والمتجددة والنووية بالإضافة إلى وقود المستقبل «الهيدروجين» والذي نتطلع بالتعاون مع الشركاء الدوليين إلى تعزيز ريادة الإمارات في هذا المجال الاستراتيجي.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
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