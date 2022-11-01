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الاقتصادي

النفط يرتفع مع تراجع الدولار

النفط يرتفع مع تراجع الدولار
1 نوفمبر 2022 19:40

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتقلص الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ليقلص أثر فرض قيود واسعة لمكافحة كوفيد-19 في الصين مما أوقد مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.56 دولار، أو ما يعادل 1.68 بالمئة إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش.

وانتهى أجل عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل منخفضا واحدا بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار، أو ما يعادل 1.88 بالمئة، إلى 88.16 دولار للبرميل بعد أن نزل 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

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النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار

وارتفعت أسعار النفط مع نزول الدولار اليوم من أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في الوقت الذي يدرس فيه المتعاملون احتمالات صدور قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء ينطوي على اتجاه أقل تشديدا.

ومن شأن نزول الدولار انخفاض سعر النفط لحائزي العملات الأخرى وزيادة الطلب عليه. وأنهى الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط أكتوبر على ارتفاع، ليحققا أول مكسب شهري منذ مايو، بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا إنهم سيقلصون الإنتاج مليوني برميل يوميا. ورفعت أوبك أمس الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل، وقالت إن ثمة حاجة لاستثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول صوب موارد الطاقة المتجددة.

وعوضت هذه العوامل أثر مخاوف الطلب، التي أثارتها قيود كوفيد-19 التي خفضت نشاط المصانع في الصين في أكتوبر تشرين الأول وقلصت واردات البلاد من اليابان وكوريا الجنوبية.
 

أسعار النفط
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