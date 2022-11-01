«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار مع الشركات البريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، اجتماع طاولة مستديرة في أبوظبي، بمشاركة الشركات الصناعية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، التقى عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كبار قادة الأعمال حيث قدم عرضاً توضيحياً حول مزايا الاستثمار الصناعي الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، والممكنات والمحفزات الكبيرة التي تقدمها الدولة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة ة«اصنع في الإمارات».

كما قدم ممثلون عن «مكتب أبوظبي للاستثمار»، وأدنوك ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي و«تعزيز»عروضاً توضيحية قبل بدء النقاشات العامة بين الحاضرين.

وناقش المشاركون في الاجتماع مستقبل سلاسل التوريد بعد الجائحة.

وسلط عمر السويدي الضوء على حملة «اصنع في الإمارات»، التي تمثل دعوة مفتوحة للصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات.وضم الاجتماع ممثلين عن شركات عدة، بما في ذلك مجموعة أيسوس، وأكواتيرا إنيرجي، وكارجوستور، وإلماك تكنولوجيز، وإيثوس إنيرجي، وإكووفا واتر، وكينت، وإم آر دي إس، ومجموعة نوركو المحدودة، بريسيجن إمبلس، وبروسيرف، وسيف ليفت، أوفشور، وساتورن إف إي، الإسكتلندية للتنمية الدولية، وشيبهام فالفز، وويتاكر الهندسية المحدودة، وسنترال واير اندستريز يو كيه، ومجلس صناعات الطاقة في المملكة المتحدة (آي سي).