أوروبا تسعى لتسريع كفاءة الطاقة

حسونة الطيب (أبوظبي)

في ظل الضغوط التي تعيشها الدول الأوروبية، لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز من روسيا، يسعى الاتحاد الأوروبي، لوضع معايير طويلة الأجل، لتوفير الطاقة بكميات كافية.

وتقوم الحكومات، بتشجيع وأحياناً المطالبة، بتغيير أنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز، بأخرى تعمل بالكهرباء، بجانب إجراء تغييرات أخرى ضرورية مثل، من تحديث البنايات حول أرجاء القارة المختلفة، إلى التقاط الحرارة، من مراكز البيانات الكبيرة.

ويحث مقترح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً، صانعي القرار، على وضع هدف أكبر لتوفير الطاقة، بغرض حرمان الحكومة الروسية من مصدر دخل رئيسي.

وترى المفوضية، أنه يترتب على منظومة الاتحاد، ترشيد استهلاك الطاقة، بنحو 13% بحلول 2030، بالمقارنة مع 9% كان مخططاً لها في الماضي. ويرى بعض الخبراء، ضرورة ترشيد استهلاك دول الاتحاد، بنحو 19% من الطاقة، أي ما يعادل 214 مليون طن متري من النفط، وما يساوي 40% من استهلاك السيارات والشاحنات الأميركية سنوياً، بحسب «وول ستريت جورنال».

وإجراء تغييرات مثل هذه، يتطلب استثمارات ضخمة، في تحديث البنايات، مصحوبة بدعم حكومي سخي، حيث لم تقدم حكومات الدول بعددها البالغ 27 دولة، ما يقارب المبالغ المطلوبة حتى الآن.

وفي فرنسا، وضعت الحكومة خطة تستهدف، تحديث كافة البنايات لكفاءة عالية المستوى بحلول عام 2050، منها نحو 300 ألف عملية تحديث في عام 2022 لوحده. لكن تتم هذه العمليات، بوتيرة 60 ألف سنوياً فقط، في الوقت الراهن.

وخصصت فرنسا، 3 مليارات يورو سنوياً (3.2 مليار دولار)، لمساعدة أصحاب المنازل، على توفير الاستثمارات المطلوبة، بيد أنه ولتحقيق الهدف المنشود، ينبغي على الحكومة إنفاق 23 مليار يورو سنوياً.

وأعلنت باريس في وقت سابق، زيادة في حزم الدعم المقدمة لأصحاب المنازل لتحديثها، خاصة، تلك القديمة التي يعود تاريخها لحقبة ستينيات القرن الماضي، والتي تتميز بكثافة استهلاك الطاقة. وخلص سكان باريس، من 2 ألف عملية تحديث سنوياً، في حين يستهدف برنامج الحكومة، 40 ألفاً.

وفرنسا كغيرها من بعض الدول الأوروبية الأخرى، قامت بتجميد سعر تجزئة الكهرباء والغاز، للتصدي لارتفاع الأسعار. لكن وقف ذلك، عقبة أمام بعض الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستهلك لتنفيذ عمليات التحديث والتقليل من الاستهلاك. ويرى المستهلك، أنه من الأفضل تقديم الحكومة لهذه الحوافز نقدياً ودفعة واحدة، مما لا يؤثر على الأسعار.

كما أكدت الحكومة، زيادة الحوافز لمضخات الكهرباء الجديدة، في حين توقفها لسخانات الغاز الجديدة. وتخطط هولندا، لإنتاج مضخات تدفئة هجين، تجمع في تشغيلها بين الغاز والكهرباء، بدءاً من عام 2026.

وفي حين تسعى أوروبا، للتخلي عن الغاز والنفط الروسي، يجد منتجو الغاز الطبيعي في أميركا، صعوبة في الإيفاء بالطلب المتصاعد، في وقت أخذت الأسعار في الارتفاع. ونجم عن سوء الأحوال الجوية والحاجة للمعدات، اختناقات خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

ويوجد في أوروبا، نحو 17 مليون مضخة تدفئة عند نهاية عام 2021، بجانب 2.5 مليون أخرى، من المخطط تركيبها خلال العام الجاري. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن مضاعفة العدد الحالي من مضخات التدفئة، من شأنه توفير نحو ملياري متر مكعب من الغاز في العام الأول، أو 1.3% من كمية الوقود التي استوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا في 2021.

وأعلنت شركة ميتسوبيشي، أنها بصدد زيادة نشاطها التجاري في مجال مضخات التدفئة وأجهزة التهوية والتكييف، مع التركيز على المضخات، في السوق الأوروبية.

وفي غضون ذلك، اتجهت بعض المدن، لشركات التقنية الأميركية الكبيرة، بغرض خفض استهلاك الغاز، حيث أعلنت «مايكروسوفت» مثلاً، إنشاء مركز للبيانات في جنوب فنلندا واحتجاز الحرارة الفائضة من مدينة إسبو وما جاورها.

وفي الدنمارك، أكدت «آبل» في مارس الماضي، أنها ستعمل على حجز الحرارة الفائضة من مركزها في مدينة فيبورغ، لاستخدامها في نظم التدفئة في المدينة، التي تعمل بالغاز في الوقت الحالي. كما تعكف الشركة، على بناء أكبر توربيني رياح برية في العالم، لمد المركز بالكهرباء.