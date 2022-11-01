انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للريادة - فلسطين في دبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، في متحف المستقبل بإمارة دبي وقائع النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للريادة - فلسطين (ICEP 4.0).

ويشكل المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى على مدار يومين، منصة تتيح للمستثمرين الإقليميين وشركات رأس المال الاستثماري نظرة شاملة لأبرز ابتكارات الشركات الفلسطينية الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التأمين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

حاضنة ملهمة

وقال المهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم وأكبر الأسواق في المنطقة والعالم، وتشكل دبي حاضنة ملهمة لعالم الأعمال والرياديين والشركات الناشئة.

وأضاف أن إطلاق النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للريادة - فلسطين، يهدف من خلال الوجود في الإمارات لمساعدة الرياديين الفلسطينيين لدخول أسواق جديدة، والبحث عن فرص استثمارية واعدة تساهم في وصول المنتج الفلسطيني إلى جميع الأسواق العالمية.

وأشار السعداوي إلى أنه تحت شعار «فلسطين المبتكرة.. طاقات بشرية وآفاق واعدة»، أصبحت ريادة الأعمال بالنسبة للفلسطينيين ممراً إجبارياً، بسبب الظروف المحيطة، معرباً عن أمله في أن يترجم هذا الحدث لعقد اتفاقيات وشراكات بين المستثمرين الإماراتيين والعرب، مع 20 شركة فلسطينية ناشئة مشاركة بالمعرض.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت إلى الحكومة الفلسطينية، مسودة بما يتعلق بإصدار قانون خاص بالشركات الفلسطينية الناشئة، من أجل حصرها داخل فلسطين وخارجها والعمل على توطينها، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة توجد به 128 شركة فلسطينية ناشئة منذ عام 2019، ولا يزال العمل جارياً على تسجيل المزيد من الشركات الناشئة مستقبلاً.

صندوق ابتكار

وقال حبيب حزان المدير الشريك لصندوق «ابتكار»، وهو مبادرة لبنك فلسطين عام 2013 برأسمال 10 ملايين دولار للاستثمار في شركات فلسطينية ناشئة، تم الاستثمار في 25 شركة ناشئة حتى الآن والتي انتقلت من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الدخل والتوسع الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى أنه تم إطلاق صندوق ابتكار منتصف عام 2022 برأسمال 30 مليون دولار للاستثمار في المشاريع الناشئة الفلسطينية في فلسطين ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للصندوق تتمثل في مواصلة دعم الشركات الناشئة الفلسطينية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى الربحية، لافتاً إلى أن الصندوق يركز على قطاعات الدفع الإلكتروني واللوجستيات والتجزئة والسياحة والتجارة الإلكترونية.

وأكد أن السوق الإماراتية تمثل منصة مثالية للانطلاق خليجياً وعربياً وعالمياً.

وتضمن الحدث كلمة مسجلة مسبقاً لكلاوس شواب، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أكد أن هذه المبادرة أصبحت من أبرز الأحداث التي تحظى باهتمام كبير خلال هذه الفترة من العام.

وأكد أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث تعكس أهمية هذا المؤتمر؛ نظراً لما تمتلكه الدولة من منظومة مالية قوية ومتكاملة وجاذبة للشركات الناشئة.