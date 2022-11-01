مجلس الذهب العالمي: الطلب يرتفع لمستويات ما قبل «الجائحة»

لندن (وام)

كشف أحدث تقرير من مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام بلغ 1,181 طنً، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالعام الماضي (باستثناء الطلب خارج البورصة).

وأوضح التقرير أن معدل الطلب القوي دفع إجمالي الطلب من بداية العام إلى مستويات فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد 19، مرجعاً ذلك إلى زيادة معدل الطلب على الذهب من المستهلكين والبنوك المركزية، على الرغم من وجود تراجعٍ ملحوظ في الطلب على الاستثمارات.

وأشار التقرير إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 47% بالمقارنة بالعام الماضي، حيث استجاب مستثمرو صناديق المؤشرات المتداولة لمزيجٍ صعب تمثّل في الارتفاع الملحوظ لأسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي مع تدفقات خارجة ضخمة بلغت 277 طناً.

وأدت هذه التحركات، فضلاً عن انخفاض الطلب خارج البورصة والمعنويات السلبية في أسواق تداول العقود الآجلة، إلى إعاقة مستويات الأداء السعري للذهب؛ وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 8% خلال الربع الثالث من عام 2022. وذكر التقرير انه على الرغم من هذه الظروف المعاكسة، ظل الذهب يحظى بطلب كبيرٍ من قِبل المستثمرين الأفراد الذين تفاعلوا مع إشارات السوق المختلفة وتحولوا إلى الاستثمار في الذهب بسبب مكانته كملاذٍ آمن للحفاظ على القيمة وسط التضخم المرتفع.

وأشار التقرير إلى نمو هائل في الطلب على الذهب في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع مستوى شراء المجوهرات في المملكة العربية السعودية بنسبة 20% منذ الربع الثالث من عام 2021، كما ارتفعت مبيعات المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% عن نفس الفترة.

وقالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي، في تعليقها على التقرير: "على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الهشة، فقد عكس الطلب هذا العام مكانة الذهب كأصل ملاذ آمن، كما يظهر تفوقه على معظم فئات الأصول في عام 2022."