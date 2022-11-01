الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع «النقد الدولي»

دبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية اليوم مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.

وناقش اللقاء الفرص والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التطورات العالمية الحالية، وعدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالانابة، وموزة سعيد المطروشي رئيس قسم المنظمات الدولية، في حين حضرها من جانب الصندوق علي العيد رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات، وفرانسيسكو بارودي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وخلال اللقاء، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، وخلق بيئة اقتصادية ومالية مستقرة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع. وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لدفع عجلة النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، فضلاً عن المساهمة في دعم مختلف الخطط والتوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقة والعالم."

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصندوق، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل والتنسيق في مختلف الأحداث والفعاليات ذات العلاقة، منها القمة العالمية للحكومات، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي سيقام في دولة الامارات عام 2023، والاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، بالإضافة إلى سبل دعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.