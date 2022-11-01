«أدنوك» تُرسي عقوداً لخدمات الحفر بـ 14.7 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن ترسية ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات إطارية لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 14.68 مليار درهم إماراتي (4 مليار دولار أمريكي) لتقديم سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها. وتدعم هذه العقود جهود "أدنوك" المستمرة لتوسيع قُدراتها الإنتاجية من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات في سعيها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.وتعد هذه العقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة "أدنوك للحفر" وشلمبرجير الشرق الأوسط إس.ايه "إس إل بي"، وهاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي "هاليبرتون"، الأكبر من نوعها في مجال أعمال وخدمات الحفر. ويغطي نطاق أعمال العقود تقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة بها لحقول "أدنوك" البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، طوال مدة العقود المذكورة. وتسهم هذه العقود في تمكين المقاولين من خلق فرص عمل للمواطنين والاستثمار في أيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها من المعدات والمواد الكيميائية وسوائل حفر الآبار اللازمة لخدمات الحفر المتكامل محلياً.

وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "تعكس ترسية عقود خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة والتي تعد الأكبر من نوعها، التزام 'أدنوك' الراسخ بتنفيذ استثمارات كبيرة في مجال خدمات الحفر لتحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز، ومواصلة الاستغلال الأمثل والمسؤول للمصادر الهيدروكربونية في دولة الإمارات التي تعد الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون. وفيما تواصل 'أدنوك' سعيها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، يأتي تعزيز القيمة المحلية المضافة على رأس أولياتها. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تسهم هذه الاتفاقيات في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص ودفع نمو وتطور قطاع التصنيع المحلي".

وستتيح الاتفاقيات الإطارية الاستثمار في تطوير مرافق محلية لتصنيع المواد والمعدات، بما في ذلك تشييد مُنشآت لتصنيع سوائل طين الحفر وغيرها لمعالجة المخلفات، إضافةً إلى المواد الكيميائية الرئيسية. وتؤكد هذه الخطوة جهود "أدنوك" المستمرة لخلق فرص طويلة الأجل لقطاع التصنيع في دولة الإمارات لدفع النمو الصناعي.

وتُقدر قيمة عقد "أدنوك للحفر" من الاتفاقيات الاطارية بحوالي 5.87 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار( مما يعكس النقلة النوعية ونمو وتوسع أعمال وخدمات الشركة وتطورها لتشمل تقديم خدمات الحفر المتكاملة (IDS) بعد تطوير قسمها الخاص بخدمات حقول النفط بالشراكة مع "بيكر هيوز".

وتسهم هذه الاتفاقيات الإطارية التي تم التوقيع عليها بعد عملية مناقصة تنافسية، في تمكين الشركة من تحقيق وفورات في التكاليف تُقدر بملايين الدولارات وذلك من خلال تطبيق نهج "أدنوك" الذكي للمشتريات، والذي يركز على ترسية عقود طويلة الأجل مع عدد محدود من الموردين الذين يوفرون استقراراً وموثوقية في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية.

وبلغت القيمة الاجمالية للاتفاقيات الإطارية لعقود توريد معدات وخدمات متعلقة بعمليات الحفر التي أرستها "أدنوك" منذ نوفمبر 2021 أكثر من 58.72 مليار درهم إماراتي (16 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك قيمة العقود التي تمت ترسيتها اليوم واتفاقيات أخرى لرؤوس الآبار، ومعدات استكمال قاع البئر، وحاملات أنابيب التغليف الداخلي، وخدمات تبطين البئر بالأسمنت، وخدمات تسجيل معلومات البئر، وخدمات الحفر الموجه، وخدمات التسجيل أثناء الحفر. وسيتم إعادة توجيه ما يقارب نسبة 70% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، مما يدعم نمو قطاع التصنيع ويوفر المزيد من الوظائف ويعزز التنويع الاقتصادي.

وتعد خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها عنصراً أساسياً في حفر الآبار التي ستمكن "أدنوك" من زيادة سعتها الإنتاجية من النفط وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وتشمل بعض هذه الخدمات توفير منتجات، وتقديم خدمات هندسية، والدعم الفني للمختبرات، ومعدات الترشيح، ومعدات التحكم في المواد الصلبة.