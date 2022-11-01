15% زيادة حجم الطرح الأولي لـ«إمباور»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")، (يشار إليهما معاً بـ "المساهمين البائعين")؛ قد مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو الطرح) من1,000,000,000 إلى1,500,000,000 سهم عادي؛ مما يثمر عن زيادة في حجم الطرح بنسبة 10% إلى 15% من إجمالي رأس مال "إمباور"، مع احتفاظ كل من "ديوا" و"الإمارات باور" بنسبة 59.5٪ و 25.5٪ من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.كما حازت "إمباور" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (يشارك إليها باسم "الشريحة الثانية" في نشرة الإصدار في دولة الإمارات)من 9% (تمثل 900,000,000 سهم) إلى 14% (تمثل 1,400,000,000 سهم). في حين تبقى حصة الشريحة الأولى كما هي وقدرها 100,000,000 سهم.

وتم تحديد حجم الطرح من قبل المساهمين البائعين، عقب قرار "إمباور" تحديد النطاق السعري بين 1.31 و1.33 درهم إماراتي للسهم الواحد بتاريخ 31 أكتوبر 2022، مما يوفر عرضاً جذاباً للغاية للمستثمرين. فيما يحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص ، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ "إمباور" كما هي، ومن المتوقع أن تبدأ من 31 أكتوبر، وحتى 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والى 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين.

وبناءً على أحوال السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي؛ من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022 تحت الرمز "EMPOWER" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية AEE01134E227. ومن المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية الافتتاحية للشركة وقت الإدراج بين 13,100 مليون درهم إماراتي (حوالي 3,567 مليون دولار أمريكي) و13,300 مليون درهم إماراتي (حوالي 3,622 مليون دولار أمريكي).

تجدر الإشارة أنه سيتم إخطار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة في موعد لا يتجاوز 14 نوفمبر 2022.