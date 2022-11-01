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الاقتصادي

44.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 10 أشهر

سوق دبي المالي
1 نوفمبر 2022 15:18

أبوظبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 44 ألفا و 342 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" إضافة إلى الإدراج المرتقب لشركتي "إمباور" و"تعليم" وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. 

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وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 385.6%خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بـ 9132 حسابا جديدا في العشرة أشهر الأولي من العام الماضي 2021. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 5097 حساباً جديداً في أكتوبر الماضي، و16210 حسابات في سبتمبر، و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو ، و 2850 حسابا في يونيو، و2468 حسابا في مايو، و4258 حسابا في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حسابا في فبراير، و995 حسابا في يناير. 

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال 10 أشهر بواقع 13.33 ألف حساب، ثم " بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية " بواقع 5376 حسابا، ثم "المشرق للأوراق المالية" 4473 حسابا وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 4126 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" 4016 حساباً، وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 2088 حساباً، يليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 1564 حساباً.
ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 26 شركة، أكثر من

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