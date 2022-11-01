الأسهم المحلية تضيف 967 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 10 أشهر

أبوظبي (وام)

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 967 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3.004 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 2.432 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 572.04 مليار درهم لسوق دبي المالي. وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"برجيل" و"بيانات" وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22.67% أو ما يعادل 1924.35 نقطة ليغلق عند 10412.25 نقطة في نهاية شهر أكتوبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق في أخر جلسات شهر أكتوبر الماضي. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "العالمية القابضة" بأكثر من 165% ليبلغ مستوي 403 دراهم مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم بعد استقطابه سيولة جاوزت 67.16 مليار درهم منذ بداية العام، فيما جاء "أبوظبي الأول" في المرتبة الثانية بسيولة 51.7 مليار درهم، يليه "الدار العقارية" 34.8 مليار درهم و"ألفا ظبي" 27.9 مليار درهم. كما ارتفع سهم "طاقة" بأكثر من 142.4%، وارتفع "ملتيبلاي" 115.2% و"موانئ أبوظبي" 56.9% و"فيرتغلوب" 44.6% و"أبوظبي الإسلامي" 38.28% و"أبوظبي التجاري" 10.8% و"الدار العقارية" 8.27%. بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 4.25% أو ما يوازي 135.8 نقطة ليقفل عند 3331.76 نقطة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي، وكان أعلى مستوي وصل إليه المؤشر خلال تلك الفترة عند 3747.9 نقطة في مايو الماضي. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع مؤشر قطاع العقار بأكثر من 15%، فيما زاد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.23% والنقل بنسبة 16.3% والصناعة 25%.

