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«هيئة الأوراق» تحصد جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار

«هيئة الأوراق» تحصد جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار
1 نوفمبر 2022 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت هيئة الأوراق المالية والسلع جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار التي يمنحها مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزيلندا، وذلك في إطار المؤتمر المخصص لمسابقة أفضل الممارسات الدولية.

وتسلمت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة التفوق في الثقافة المؤسسية للابتكار من الدكتور روبن مان مدير المركز بحضور محمد خلفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، وذلك في ختام الاجتماع الذي جرى بمقر الهيئة في أبوظبي بين ممثلي الجهتين، والذي تم خلاله استعراض أفضل الممارسات العالمية على صعيد التميز المؤسسي والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

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وكانت الهيئة قد شاركت في منافسات جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار على مستوى المنظمات ضمن فئة أفضل الممارسات الدولية، التي ضمت عدداً كبيراً من المؤسسات والهيئات من كافة أنحاء العالم. وعقب قيام لجنة من الخبراء الدوليين بتقييم كافة المبادرات والعروض التوضيحية المقدمة للجائزة أحرزت هيئة الأوراق المالية والسلع تصنيف (متفوق).

ويشار إلى أن مركز أبحاث التميز المؤسسي COER في نيوزيلندا هو منظمة غير ربحية تأسست العام 2001، تختص بإجراء البحوث والاستشارات في مجال المقارنة المعيارية والتميز في مجال الأعمال وتنفيذ مبادرات مرتبطة بأفضل الممارسات. ويتكون المركز من 3 كيانات يتبع أحدها جامعة ماسي بنيوزيلندا، وللمركز سمعة عالمية في مجال التميز في الأعمال والمعايير والابتكار.
 

هيئة الأوراق المالية والسلع
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