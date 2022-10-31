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الاقتصادي

القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها
1 نوفمبر 2022 02:42

أبوظبي (وام) 

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تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 3 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع إدراج أسهم شركة «بيانات». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.951 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.004 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.432 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و572.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 34 مليار درهم خلال أكتوبر، منها 27.9 مليار في سوق أبوظبي و6.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.2 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 389 ألف صفقة. 
إلى ذلك، عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه، خلال تداولات شهر أكتوبر، بعدما ربح رأسماله السوقي، ما يناهز 223 مليار درهم مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديد متضمنة «برجيل» و«بيانات». وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فاداكس 15» خلال شهر أكتوبر بنسبة 7.03% أو ما يعادل 661.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 6.78% ليبلغ مستوى 10412.25 نقطة ليسجل المؤشرين بذلك أعلى مستوي في تاريخهما. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 7.57% والاتصالات 10.15% والخدمات 32.78% والصناعة 1.29% والطاقة بنسبة 0.46%، كما صعدت أسهم «العالمية القابضة» 13.2% و«أبوظبي الأول» 0.2% و«طاقة» 32.7% و«أبوظبي التجاري» 4.97% و«موانئ أبوظبي» 10.3% و«إي آند» 10.4% و«الدار» 2.6%.
 وفي سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوى 3331.76 نقطة.

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