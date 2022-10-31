عبدالعزيز بن سلمان: السعودية والإمارات تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية والإمارات تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التكريرية وتحويل النفط إلى بتروكيماويات. وأضاف الوزير، في كلمته خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، ونقلتها قناة العربية، أن السعودية والإمارات تعملان على تعزيز القدرة التكريرية، كما تعملان على توفير نظام طاقة آمن ومستدام.

وقال «نحن والإمارات العربية المتحدة -من أكبر منتجي النفط في العالم- سنكون المنتجين المثاليين، ونتعاون لوضع قواعد مزيج طاقة المستقبل». ووصف الأمير عبد العزيز بن سلمان السعودية والإمارات بالـ «توأم» في الإجراءات التي اتخذها البلدان المتعلقة بإنتاج الطاقة والتغير المناخي.

وأوضح وزير الطاقة السعودي «نحن والإمارات نرفع طاقتنا التكريرية في مصافي النفط والسوائل إلى الكيماويات.. نحن والإمارات نسعى للوصول إلى مزيج الطاقة غداً وفي المستقبل».