حلول للرعاية الصحية في قطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض «ريسبونس بلس القابضة»، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومختصة في تقديم الرعاية الصحية المتنقلة وخدمات الطوارئ في منطقة الخليج، أحدث حلول الرعاية الصحية المبتكرة الخاصة بقطاع النفط والغاز في معرض «أديبك 2022».

وخلال هذا الحدث، كشفت «ريسبونس بلس للخدمات الطبية»، التابعة لشركة «ريسبونس بلس القابضة» عن شراكتها مع شركة أوراكل، حيث ستنفذ من خلال هذه الشراكة أحدث تقنيات برامج Oracle NetSuite لرقمنة عملياتها اليومية. وتدعم هذه البرامج خطط الشركة لتحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول عام 2023 على صعيد شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سيسهم في تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل فعال.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «تُركز خبرتنا في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليج والموزعة في المناطق البرية والبحرية على حد سواء، على العمليات الطبية للمرافق وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. في «أديبك 2022»، سنظهر خبرتنا من خلال محاكاة حية لمنشآتنا الطبية في الموقع. وسيتمكن الحاضرون من تجربة حلول الرعاية الصحية المتنوعة الخاصة بنا بشكل مباشر، تماماً كما يعيشها مريض حالة طارئة على متن طائرة هليكوبتر».