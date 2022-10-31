الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

حلول للرعاية الصحية في قطاع النفط والغاز

حلول للرعاية الصحية في قطاع النفط والغاز
1 نوفمبر 2022 02:42

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها
إيطاليا ثالث أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة النفط والغاز إلى الإمارات

تعرض «ريسبونس بلس القابضة»، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومختصة في تقديم الرعاية الصحية المتنقلة وخدمات الطوارئ في منطقة الخليج، أحدث حلول الرعاية الصحية المبتكرة الخاصة بقطاع النفط والغاز في معرض «أديبك 2022».
 وخلال هذا الحدث، كشفت «ريسبونس بلس للخدمات الطبية»، التابعة لشركة «ريسبونس بلس القابضة» عن شراكتها مع شركة أوراكل، حيث ستنفذ من خلال هذه الشراكة أحدث تقنيات برامج Oracle NetSuite لرقمنة عملياتها اليومية. وتدعم هذه البرامج خطط الشركة لتحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول عام 2023 على صعيد شركاتها التابعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سيسهم في تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل فعال.
 وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «تُركز خبرتنا في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليج والموزعة في المناطق البرية والبحرية على حد سواء، على العمليات الطبية للمرافق وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. في «أديبك 2022»، سنظهر خبرتنا من خلال محاكاة حية لمنشآتنا الطبية في الموقع. وسيتمكن الحاضرون من تجربة حلول الرعاية الصحية المتنوعة الخاصة بنا بشكل مباشر، تماماً كما يعيشها مريض حالة طارئة على متن طائرة هليكوبتر».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
النفط
الغاز
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©