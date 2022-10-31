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الاقتصادي

«مايكروسوفت» تعرض ابتكارات لخفض الانبعاثات الكربونية

جناح «مايكروسوفت» في «أديبك» (من المصدر)
1 نوفمبر 2022 02:42

أبوظبي (الاتحاد) 

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تعرض شركة مايكروسوفت، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022 (أديبك)، حلولاً وابتكارات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي في المستقبل.
وخلال الحدث، تعرض «مايكروسوفت» أحدث حلولها وخدماتها في مجال الطاقة، حيث تساعد ابتكاراتها الجديدة شركات الطاقة على اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ، والمساهمة في تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية. كما تستعرض «مايكروسوفت» إمكانات حلها المخصص للاستدامة والذي يطلق عليه «Microsoft Sustainability Manager»، وهو يعمل على إدارة حلول الاستدامة من خلال توفير نظام متكامل يساعد مؤسسات الطاقة على التحكم المستمر بالانبعاثات الخاصة بها، وكذلك القدرة على تسجيل ورصد انبعاثاتها بشكل دقيق والإبلاغ عنها وتقليلها بكفاءة أكبر. وقال نعيم يزبك مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: «نفخر بجهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة على الصعيد العالمي، وبصفتنا شركة تقنية، نمتلك التزاماً راسخاً لإتاحة كل فرصة قادرة على دعم وتمكين عملية إزالة الانبعاثات الكربونية داخل هذا القطاع، وكذلك تعزيز الممارسات التي تحقق الاستدامة. وفي الوقت نفسه، ندرك أن هناك مجموعة واسعة النطاق تشكل العديد من التحديات التي يجب معالجتها في هذه الرحلة. ومن هذا المنطلق، نضع هذه التحديات في اعتبارنا عند تصميم أحدث حلولنا».
ومن جانبه، قال منصور بلحاج، مدير عام شؤون الطاقة والصناعة التحويلية لدى شركة مايكروسوفت: «تضيف عروضنا في مجال الطاقة قيمة حقيقية إلى هذا القطاع. وتعتبر منصتنا المخصصة لخدمات بيانات الطاقة حلاً آمناً وموثوقاً، وهي قائمة على مجموعة سحابية من شأنها تمكين العملاء في مجال الطاقة من الانتقال إلى بيئة تستند إلى البيانات عبر مستودع مركزي موحد. بينما يأتي حل (مايكروسوفت) المتخصص في إدارة حلول الاستدامة من أجل دعم المؤسسات في عملية مراقبة وإدارة شؤون الاستدامة البيئية الخاصة بهم، وذلك من خلال توحيد البيانات بطريقة تتسم بالذكاء، وتقديم معلومات دقيقة تساعد على امتلاك رؤى واضحة قابلة للتنفيذ».

مايكروسوفت
الانبعاثات الكربونية
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
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