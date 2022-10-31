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الاقتصادي

«دار التمويل» توقع اتفاقية مع «اقتصادية أبوظبي»

«دار التمويل» توقع اتفاقية مع «اقتصادية أبوظبي»
1 نوفمبر 2022 02:42

أبوظبي (وام)

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وقعت دار التمويل اتفاقية شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتقديم خدماتها عبر منصة «رحلة المستثمر».
وقّع الاتفاقية سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة دار التمويل، محمد عبد الله القبيسي، حيث يتيح التعاون تجربة رقمية متكاملة وسلسة توفر كل الخدمات المالية التي يحتاجها أصحاب ورواد الأعمال.
وقال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية «نسعد بانضمام دار التمويل للجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها عبر رحلة المستثمر. ويعتبر توفير خدمات متطورة ومريحة جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف، وتسهيل الإجراءات وتوفير التكامل السلس للخدمات الحكومية. ونقوم بتوسيع نطاق الخدمات والشركاء وتحسين الأدوات والوسائل المتاحة في»رحلة المستثمر«لدعم المستثمرين والقطاع الخاص».
وقال محمد عبد الله القبيسي «نفتخر بشراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبقدرتنا على توفير الفرصة لكل المستثمرين وأصحاب الأعمال لتطوير أعمالهم من خلال خدماتنا المالية الرقمية. أتقدم بأطيب التهاني لاقتصادية أبوظبي على تمكينها لرواد الأعمال ومساعدتهم في بناء شركاتهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد بشكل عام».

دار التمويل
دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي
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