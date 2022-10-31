نتنياهو يتطلع للعودة إلى السلطة عشية خامس انتخابات مبكرة
تعبيرية
31 أكتوبر 2022 22:01
ختتم السياسيون الإسرائيليون حملاتهم عشية انتخابات تشريعية هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، يتطلّع من خلالها رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة. قبل الإطاحة به في يونيو 2021 على يد ائتلاف منقسم أيديولوجيا، شغل نتنياهو (73 عاما) رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل. استمر التحالف الذي يقوده حاليا يائير لبيد لعام واحد فقط قبل أن يتم الدعوة إلى انتخابات الثلاثاء التي ستشهد محاولة نتنياهو وحلفائه الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة وهي نتيجة استعصت عليهم في أربعة انتخابات سابقة. وأكدت استطلاعات الرأي الأخيرة التي صدرت الجمعة أن إسرائيل لا تزال غارقة في حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي. ومنحت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها قناتا 12 و13 الإسرائيليتان وشبكة "كان"، كتلة نتنياهو 60 مقعدا مع 56 مقعدا للأحزاب المناهضة له. وفي حال خابت توقعات استطلاعات الرأي ولم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على 61 مقعدا فهذا يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات سادسة بعد عدة أشهر. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في إسرائيل نحو 6,8 مليون، وقد ارتفع هذا الرقم بمقدار 210 آلاف مقارنة بالانتخابات الماضية التي أجريت في مارس 2021، لكن مراقبين يتخوّفون من مشاركة ضعيفة خصوصا بسبب لا مبالاة الناخبين، والأجواء الماطرة.